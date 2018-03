Elutasította a Kúria Czeglédy kérelmét

A Kúria hatásköre nem terjed ki arra, hogy felülvizsgálja a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) mentelmi jog felfüggesztéséről szóló határozatait, ennek megfelelően nem vizsgálhatja a Czeglédy Csaba független képviselő-jelölt ügyében hozott határozatot sem – állapította meg a testület. Múlt hét pénteken az NVB felfüggesztette Czeglédy – aki korábban az MSZP és a Demokratikus Koalíció ügyvédje is volt – mentelmi jogát. A határozat szerint a döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, ám Czeglédy jogorvoslat iránti kérelmet nyújtott be a Kúriára. A testület ezt érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert – mint kifejtették – mentelmi jogi ügyekben nem bírálhatják felül a meghozott döntést. A képviselők választásán jogerősen nyilvántartásba vett jelöltet az országgyűlési képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg. Annyi az eltérés, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről nem az Országgyűlés, hanem az NVB dönt, és a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt az NVB elnökéhez kell benyújtani. A Kúria közleménye arra is rámutatott, hogy az Országgyűlés minősített többséggel meghozott döntése ellen sincs jogorvoslat.

Czeglédy Csaba Vas megye 1. számú egyéni választókerületében, Szombathelyen indul jelöltként, nyilvántartásba vétele március 1-jén vált jogerőssé. A legfőbb ügyész másnap indítványozta az NVB-nél a politikus mentelmi jogának felfüggesztését, mert a jelölt és társai ellen hatmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságán. Czeglédy úgy vélte, koncepciós per folyik ellene, és az előzetes letartóztatás fenntartása is indokolatlan. NÉPSZAVA

L. T.