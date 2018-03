Újabb cégeket venne a Waberer's

Fuvarozás Jó évet zárt a tavaly nyár óta tőzsdén levő Waberer's International Nyrt. 2017-ben - derült ki a vállalat 2017-es eredményeit bemutató tegnapi sajtótájékoztatóján. A társaság egész évi árbevétele 674 millió euróra nőtt, ami 17,8 százalékos emelkedés volt a 2016-hoz képest - említette Erdélyi Barna vezérigazgató-helyettes. A társaság ki tudta használni az Európában tavaly indult és ma is tartó fuvardíj-emelkedést, amelyet egyebek mellett az olajár nekilódulása gerjesztett. A jövőre vonatkozó terveik közül kiemelték, hogy erősítik a lengyelországi flottájukat, de növekedési lehetőséget látnak az e-kereskedelem kiszolgálásában is. Tovább fejlesztik a rakottsági mutatót és folytatódik az üzemanyag-megtakarítási program, befejezik az egyre jobb eredményeket felmutató lengyel fuvarozási cég, a Link integrációját, és újabb akvizíciós területeket céloznak meg a régióban - sorolta Lajkó Ferenc, a Waberer's vezérigazgatója.

Nem mindenki könyvelhetett el ilyen sikeres üzleti évet, a hírek arról szólnak, hogy szűkül a fuvarpiacon a kis és közepes vállalkozások (kkv) mozgástere. Erősödik az iparági koncentráció, azonban a fuvarpiaci koncentráció sajátossága, hogy az alapvetően nem a kis cégek felvásárlásával történik. A kkv-kat, melyek többsége családi vállalkozás, lehetetlen integrálni a nagy fuvarozó vállalatokba, ez a megoldás nem hatékony és nem is nyereséges - foglalta össze a Népszava kérdésére Lajkó Ferenc. A koncentráció inkább abból fakad, hogy az európai megrendelők is egyre nagyobb cégek, amelyek számára sokkal hatékonyabb egy, vagy legföljebb néhány jelentősebb vállalkozást megbízni, mint sok kicsit. A mára kialakult helyzetben sok kkv kénytelen a nagyobb szállítmányozónak bedolgozni, ami viszont 10-15 százalékkal is csökkentheti a profitjukat, hiszen a fővállalkozó is lefölözi a maga hasznát. A 4300 kamionnal tevékenykedő Waberer's például mintegy 32 millió euróért vásárolta meg a 400 kamionnal fuvarozó lengyel Link céget. A kélt vállalat integrációja jelenleg is folyamatban van és idén 100 új kamiont lízingel az anyacég. Az új szerzeménnyel együtt a Waberer's-nél 100 kilométerre 91,4 hasznos futásteljesítmény jut. A cég főbb piacai Magyarországon kívül a régió államai, illetve Németország, Nagy-Britannia, Olaszország és Franciaország. Ha a Brexit egyáltalán bekövetkezik, de a vámunió marad, akkor nem várható változás. Ha nem lesz vámunió, akkor a kamionok vámvizsgálata miatti várakozások ronthatják a hatékonyságot, illetve a futásteljesítményt. Ezt be kell majd árazni - jegyezte meg Lajkó Ferenc.

A tavaly tőzsdére vitt cég már akár idén további akvizíciós lépéseket tervez, de most elsősorban a régió logisztikai vállalkozásai iránt érdeklődik. Ha megvalósulnak a vállalatfelvásárlások, akkor a befektetőknek még valószínűleg jövőre sem fizetnek osztalékot, de a cég értéke növekedni fog.

A nagy fuvarcégek azért sem szívesen vásárolnának kkv-kat, mert nehezen lehetne beilleszteni a családi vállalkozások gyakran heterogén és elavult járműparkját a nagy vállalatok többnyire korszerű, homogén kamionjai közé. A bérek is nagyon elszakadtak, míg a Waberer's sofőrjei átlagosan havi nettó 450 ezer forintot keresnek, a kkv-k ezt nehezen,vagy sehogyan sem tudják kitermelni.

Megfigyelhető, hogy megindult a kamionosok vissza áramlása, mert ma már a nyugat-európai kollégák átlagos minimálbérét itthon is megkapják. Korábban a többszörös jövedelemkülönbség miatt mentek el sokan külföldre. Ott azonban a nyelvi nehézségek mellett az is problémát okozott, hogy nem feltétlenül a legjobb megbízások jutottak a magyar sofőröknek. A közúti fuvarozásra az uniós irányító szervezetek is nagy figyelmet szentelnek. Egyebek mellett döntés várható az úgynevezett mobilitás csomagban is. Ennek része az is, hogy szabályozni fogják a kamionosok pihenését. Jelenleg néhány tagországban, Németországban, Franciaországban, Hollandiában kötelezik a gépkocsivezetőket, hogy a pihenőidejüket szállodában, vagy a kamionparkolók szálláshelyein töltsék el. Egyelőre óriási viták dúlnak a szakemberek között is, mert egyelőre az autópályák mellett nincs elegendő megfelelő szálloda, de még kamionparkoló sem. Így az Európai Bizottság végleges határozatáig a kamion fülkéjében is alhatnak a pilóták.

Bihari Tamás