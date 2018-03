Megszabadulnának Renzitől

Teljes összeomlás fenyegeti az olaszországi Demokrata Pártot (PD), a vasárnapi parlamenti választás legnagyobb vesztesét. A káoszban óriási szerepe van Matteo Renzi főtitkárnak. Sorozatos rossz döntéseivel és a pártvezetéshez való ragaszkodásával ugyanis súlyos károkat okozott a balközép politikai erőnek, amely mindössze 18 százalékot ért el úgy, hogy még két éve 40 százalékon állt. Ráadásul hétfőn úgy jelentette be távozását a párt éléről, hogy valójában maradt. Azt közölte, távozása csak akkor lép életbe, ha megalakul az új kormány. Addig ugyanis őrködik afelett, nehogy a PD akár a populista Öt Csillag Mozgalommal (M5S), akár a legtöbb mandátumot szerzett jobboldallal koalícióra lépjen. Renzi ugyanis távozásának bejelentésekor azt is kikötötte: a Demokrata Pártnak ellenzékbe kell vonulnia.

Csakhogy akadnak a PD-ben olyanok, akik nem lelkesednek ezért a megoldásért, s úgy vélik, ha már Renzi bejelentette a lemondását, akkor lehetőleg nyomban távoznia is kelle. Közéjük tartozik Luigi Zanda, a PS szenátusi frakcióvezetője.

Renzi határozott kijelentésével Sergio Mattarella elnököt is kényes helyzetbe hozza. Az államfő feltételezések szerint egy olyan megoldás híve lenne, amelynél a mérsékeltebb erők fognának össze, beleértve az M5S-t és a PD-t. Most viszont bárkinek is ad kormányalakítási megbízást, akár a jobboldal legerősebb pártja, az Északi Liga vezetőjének, Matteo Salvininek, akár az M5S listavezetőjének, Luigi Di Maiónak, egyikük sem tud kormányt alakítani. Renzi éppen erre számít: minél tovább tart a belpolitikai káosz, minél tovább csúszik a kormány megalakítása, annál tovább maradhat a PD főtitkára.

Renzi személye azonban csak az egyik gond. A másik az, hogy komoly belső viták várhatóak a demokratáknál arról, koalícióra lépjenek-e a „csillagosokkal”, vagy sem. Andrea Orlando igazságügyi miniszter úgy vélte, a PD tagságának kilencven százaléka elutasítja az együttműködést a voksoláson 32 százalékot elért M5S-szel. Ez azonban aligha tekinthető pontos számnak, mivel a párt baloldali, illetve dél-itáliai politikusai közül sokaknak nem lenne ellenére a koalíció Di Maióékkal. Apulia régiójának elnöke szerint nagyobb ideológiai különbségek sem lennének közöttük, mert – amint Michele Emiliano fogalmazott – egy tőről fakadnak. Ugyanakkor Carlo Calenda eddig pártonkívüli gazdasági miniszter, aki kedden jelentette be belépését a PD-be, kijelentette, ha együttműködnének a „csillagosokkal”, akkor ő lenne a PD-nek az a tagja, aki a legrövidebb ideig tarthatta magánál a párttagkönyvét.

A demokraták jövő héten kezdenek tárgyalni a hogyan továbbról.

R. T.