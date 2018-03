Amerikai sikertörténet

Impozáns stadionban játssza mérkőzéseit az Atlanta Falcons amerikaifutball csapata, melynek tulajdonosa lecsökkentette az étel és ital árakat.

Az Atlanta Falcons 1966 óta tagja az Észak-amerikai profi amerikaifutball-ligának (NFL), ám ez idő alatt egyszer sem szerezte meg a győztesnek járó Vince Lombardi-trófeát. Legközelebb ehhez tavaly februárban állt a csapat, amely már 28-3-ra is vezetett a New England ellen a fináléban, ám a Patriots emlékezetes körülmények között megfordította a meccset.

Most mégis egy sikertörténet van kibontakozóban Atlantában. Az együttes múlt augusztusban költözött át az 1,6 milliárd dollárból (ez körülbelül 400 milliárd forintnak felel meg) épült Mercedes-Benz Arénába, amelyet azóta a világ legmodernebb stadionjaként tartanak számon.

A Mercedes-Benz Aréna saját, mindent tudó applikációval rendelkezik, továbbá egy 6000 négyzetméter felületű, 360 fokos, HD-minőségű kivetítő is helyet kapott benne, amelynek segítségével a szurkolók a stadion minden szegletéből ugyanazt a képet láthatják. A 71 ezer férőhelyes létesítményben úgy süvít az internet, mint szinte sehol máshol, lévén 6400 kilométernyi optikai kábelt húztak be a szakemberek amellett, hogy 1800 megosztási pontot építettek ki. A stadion leglátványosabb eleme a visszahúzható tető, amely nyolc háromszög alakú panelből áll. A tervezők mindezt úgy álmodták meg, hogy a fény úgy szűrődjön be a stadionba, mint a római Panteonba. Az arénának egyébként van magyar vonatkása is, ugyanis a stadion előtt található egy 12,5 méter magas sólyomszobor, amelyet ugyanúgy Szőke Gábor Miklós szobrászművész készített el, mint a budapesti Groupama Aréna előtt található Fradi-sast is.

Szőke Gábor Miklós szobrászművész alkotása díszeleg az aréna előtt

Az óriási kiadások miatt a jegy- és bérletárak alaposan megemelkedtek, ám a csapat tulajdonosa, Arthur Blank, az étel- és italárak tekintetében szembe ment a szokásokkal. A hot-dog, a pattogatott kukorica, az újratölthető üdítő és az ásványvíz 2 dollárba kerül, egy szelet pizza 3 dollárba, míg a sörért 5 dollárt kell fizetni, ami barátinak nevezhető, ha megnézzük a liga átlagát. A hot-dogért átlagosan 5,19 dollárt kérnek, a sörért pedig 7,38 dollárt, de például a San Francisco 49ers stadionjában 10 dollár fölött van az ára.

Blank számításai bejöttek, ugyanis 53 százalékkal nőttek az étel-ital eladások, gyakran már az első negyed végére elfogyott az a mennyiség, ami máskor egy teljes meccs alatt. A szurkolók az alacsonyabb árak ellenére 16 százalékkal költenek többet, s hamarabb is megérkeznek a mérkőzésekre, ugyanis már nem riasztják el őket a benti árak.

Mindez biztonsági szempontból is előnyös, a csúcsidőben pedig a hosszú sorok is lerövidültek. A szurkolók elégedettek a változásokkal, mindez már felmérések is igazolják. Míg korábban a Falcons 18. volt a ligában az étel- és italárakra vonatkozó elégedettségben, az akció bevezetését követően az első helyre ugrott fel.

Érthető módon a többi csapat szurkolói is szeretnének hasonló akciókban részesülni, ezért szorgalmazzák, hogy máshol is kövessék a Falcons kezdeményezését. Egyelőre máshol még nem vitték le az árakat, ám elemzések készülnek az újszerű árképzési stratégia megtérülésével kapcsolatosan.

