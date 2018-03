Már szombaton feledtetné a feledhetőt a Fradi

Az agresszív, test-test elleni játékot is felvállaló attitűdöt hiányolta a labdarúgó NB I 21. fordulójában, szombaton lejátszott, a DVTK ellen 2-1-re elveszített mérkőzés után a listavezető Ferencváros trénere, Thomas Doll, aki értékelésében hangsúlyozta: nem először látott csapatától csapnivaló produkciót vendégségben. – Szeretnék egyfajta fejlődést látni a csapatnál, de idegenben ebből egyelőre nem sok mutatkozik meg. Pedig a nemzetközi szinthez ez elengedhetetlen – dühöngött a vereség után a német.

"Azok az ellenfelek tudják felhívni ezekre a hiányosságokra a figyelmet, akik hasonlóképpen állnak ki ellenünk, mint legutóbb a diósgyőriek vagy korábban a szombathelyiek, tehát agresszív csapatként lépnek fel, nem csak behúzódnak a kapujuk elé és várják, hogy mi mit kezdünk a labdával. Volt olyan mérkőzés, ahol meg tudtuk oldani ezt a feladatot, legutóbb nem sikerült. Fontos, hogy tanuljunk a hibákból és fejlődjünk ezen a téren, hiszen ez hiányzik ahhoz, hogy egy szinttel feljebb tudjunk lépni" – magyarázta lapunknak csütörtökön Máté Csaba, az FTC pályaedzője, amikor a megtorpanás okairól kérdeztük. - Azt is látni kell, hogy amikor egy játékos nem megfelelő hozzáállással kezdi el a találkozót, abból később már nehéz kizökkenteni, esetünkben legutóbb ezzel is problémák adódtak. Megfelelő taktikai utasításokkal és cserékkel hasonló esetben felrázható az együttes, az első bekapott gólunk viszont azt is megmutatta, hogy kissé mintha dekoncentráltak lettünk volna. Kielemeztük a mérkőzést, de már a következő feladatra koncentrálunk, szeretnénk megmutatni, hogy tudunk jobban is játszani – mondta a tréner.

Az egy bajnokival kevesebbet játszó Videotont három ponttal megelőző FTC a következő időszakban hazai pályán javíthat: Thomas Dollék legközelebb a Balmazújvárost, egy hét múlva pedig a Puskás Akadémiát fogadják az Üllői úton.

H. Sz.