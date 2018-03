Aranymikrofon a legjobbaknak

Átadták az idei Fonogram-díjakat a Várkert Bazárban. A magyar zenei élet szakmai díját 1992-ben alapították, azóta évente ítéli oda többfordulós kiválasztást követően a szakmai zsűri. Jelenleg tizenkét hazai és hat külföldi kategória létezik – ezek kialakítása és pontos kritériumai körül elég sok a kérdőjel. Életműdíjat kapott az Omega, a szakmai életműdíjat pedig Abella Miklós könnyűzenei menedzsernek adták át.

Az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele a Peter Kovary & The Royal Rebels Halfway Till Morning című albuma lett, a külföldiek között David Gilmour – lapunkban korábban méltatott – Live At Pompeii című lemezét ismerte el a zsűri. Az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele Heincz Gábor BIGA Gátlás sztriptíz című lemeze, a külföldiek között ezt a kategóriát – papírforma szerint – Ed Sheeran ÷ / Divide című, világszerte minden rekordot megdöntő albuma nyerte. A hazai alternatív vagy indie-rock kiadványok között a Gustave Tiger Chaste And Mystic Tribadry, a külföldi az Arcade Fire Everything Now című lemeze diadalmaskodott. Elektronikus zenei kategóriában nyert a Brains Életlen/Keep Burning, illetve a The xx I See You lemeze.

A hiphop-előadók között a Ganxsta Zolee és a Kartel K.O./Heroin című albuma nyert, az év külföldi rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele pedig a Kendrick Lamar Damn című albuma lett. Az év hazai metal albuma az ORDOG kiváló, Sötétanyag című lemeze, a külföldi kategóriában a Stone Sour Hydrogradja nyert. Dzsessz kategóriában a Trio Midnight, Szakcsi Lakatos Béla, Tony Lakatos To Meet Again (Songs Of Pál S. Gábor) albumát ítélték a legjobbnak, az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele a Meszecsinka Álomban ébren című lemeze.

Az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele (vélhetően ez az egyik legbizarrabb nevű és összetételű kategória) Polgár Peti Hun A Peti című kiadványa, az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele díjban az Irigy Hónaljmirigy részesült. A legjobb gyereklemez Farkasházi Réka és a Tintanyúl Igazi karácsony című albuma lett. Az év felfedezettje a Soulwave zenekar.

Cs. A.