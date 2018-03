Zeman újrakezdte

A cseh államfő kötelezővé tenné a részvételt a választásokon és bevezetné a népszavazás intézményét is. Milos Zeman azután beszélt erről, hogy beiktatták hivatalába. Második ciklusát kezdte el, miután tavaly októberben újraválasztották. Beszédével - szinte szokása szerint - Zeman vihart is kavart. Bírálta ugyanis a cseh média egy részét is, mert szerinte nem objektív és félretájékoztatja a közvéleményt. Emiatt több párt képviselője kivonult a teremből, mivel szerintük az elnök a sajtószabadság ellen emelt szót.