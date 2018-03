Bécs lassan kiheveri a magyar minisztert

Lecsengőben van az osztrák fővárosban a Bécset szidalmazó Lázár-videó miatti felháborodás - írta bécsi tudósítónk, Földvári Zsuzsanna. A világsajtót is bejárta a hír: Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter minibeszámolót tett fel a Facebookra a bécsi 10. kerületről, amelyet piszkosnak, szegényesnek, „fehérmentes” övezetként aposztrofált, és a jobb napokat látott világváros hanyatlásáért Ausztria migránspolitikáját hibáztatta.

A videó szerdán eltűnt, de még aznap vissza is tért az internetre. A bécsi városházi illetékesek után este még az állami és a magántelevíziók is nemtetszésüknek adtak hangot a torz beállítás miatt. A kommentárok többsége arra intette Lázár Jánost, hogy az áprilisi magyar választásokhoz igazított idegenellenes kampányát korlátozza Magyarországra. Az osztrák újságok olvasói levelei többnyire elismerik, hogy Bécs elmaradottabb kerületeiben kisebb a biztonság, mint korábban, de a bemutatott 10. kerület egyik női lakója éppen arról ír, hogy a videón látható utca közelében lakik, gyakran este is egyedül jár haza, inzultus azonban még sohasem érte.

Meglepő higgadtsággal reagált Lázár akciójára az osztrák kancellár, Sebastian Kurz szerint fontos az országok közötti tárgyalásoknál a tiszteletteljes hangvétel. Mindazonáltal, természetesen, lehet beszélni az itt-ott meglévő problémákról. Még nála is jobban kerülte a konfrontációt a kormányon lévő szabadságpárti héjaként számon tartott belügyminisztere, Herbert Kickl. Brüsszelből mindössze annyit jegyzett meg, hogy Ausztria és Magyarország között kitűnő a kapcsolat, aminek ő nagyon örül.

A téma előkerült a tegnapi kormányinfón is, ahol az Index tudósítása szerint Lázár János azt mondta, nincs olyan nyilatkozat, ami elronthatná a jó osztrák-magyar kapcsolatokat. Nem állt szándékában egyetlen bécsit sem megsérteni. Telefonon beszélt az új osztrák kormány kancellária-miniszterével is, állítása szerint jó hangulatú beszélgetésben sikerült mindent tisztázniuk.

Tarlós pihentetné a kancelláriaminisztert „Úgy látom, hogy sokan egy kicsit élni akarnak azzal a remélt lehetőséggel, hogy mi nem nagyon kedveljük egymást Lázár Jánossal. De egy év alatt konszolidálódott a helyzet közöttünk. Ha bárki arra számít, hogy élve bizonyos lehetőségekkel én jó nagyot utána rúgok Lázár Jánosnak az téved” – mondta lapunknak Tarlós István főpolgármester a tegnapi Budapestinfón. A Magyar Nemzet kérdésére, mit szólna ahhoz, ha egy másik, külföldi miniszter nyilatkozna így Budapestről, közölte: korábban Magyarországot is érték kettős mércét sugalló kritikák. Ugyanakkor a főpolgármester megpendítette: „azt én nem mondom, hogy ez egy ügyes nyilatkozat volt ebben a pillanatban. Lehet, hogy vannak olyan barátaink, akiknek Hódmezővásárhely és Bécs után pihenni kellene.” Tarlós lapunknak úgy írta körül a helyzetet, hogy a legtöbb milliós nagyvárosban készíthetünk olyan fényképet, amit, ha valaki megnéz, akkor azt mondja, hogy hát ide mindenkinek el kell jönnie, annyira gyönyörű. És készülhetnek olyan fényképek is, amelyekre azt mondhatja egy kívülálló, a várost egyáltalán nem ismerő ember, hogy Jézus Mária, hát mi van itt?! „Ha elmegy akár New Yorkba, akár Pekingbe, akár Bombaybe (Mumbai - a szerk.), vagy Isztambulba ezekbe a nagyvárosokban mind a kétféle fénykép elkészíthető. Ha én most megkérek egy jelenleg kormánnyal szimpatizáló újságírót, vagy megkérünk egy ellenzéki újságírót, hogy fotózzon a városban, és ha a két albumot leteszik egymás mellé, akkor egy kívülálló azt mondja, hogy ez nem ugyanaz a város.” B. Z.