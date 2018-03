Napfény - Van, hogy csak a védekezés marad

A bőrtípusunktól függ, hogyan kell felkészülnünk, majd pedig milyen óvintézkedésekkel mennyi időt tölthetünk a napon – mondta dr. Torma Katalin, az Oxygen Medical bőrgyógyász szakorvosa a Népszavának.

Már a március első erősebb napsugarainak megjelenésekor el kell kezdeni fényvédőt használni. Ez eleinte nem kell, hogy magas legyen, többnyire elég az a 15-20 faktor, amennyi az arckrémekben van. Később aztán, ahogy erősödik a nap vagy sokat éri a bőrünket, magas faktorszámú készítményeket is kell használni.

Tudta? A fényvédőkrém és a naptej ugyanaz.

Minden a bőrtípustól függ

Az egészen világostól a kreolig hatféle bőrtípus létezik, ami meghatározza a napon tölthető időt, a védekezésre használt naptej faktorszámát. A bőrgyógyász arra figyelmeztet, hogy akinek nagyon fehér a bőre, ne is próbáljon barnulni, mert nem fog sikerülni, viszont megégeti és foltossá teszi a bőrét. Az ilyen adottságú ember jobb, ha beletörődik, hogy 11 és 16 óra között, a legerősebb UV-sugárzás idején minél kevesebbet kellene a napon lennie, és mindig magas faktorszámú naptejet vagy fedőruházatot kell használnia. Rajta a fokozatosság sem „segít”, nem tudja hozzászoktatni a bőrét a naphoz. A többieknek, különösen azoknak, akik szépen le tudnak barnulni, de ha nem vigyáznak, leégnek, érdemes időben, már az első erősebb napsugarak idején 10-15 perces napozásokkal elkezdeni a bőr barnítását, mert hirtelen sokat senkinek sem célszerű a tűző napon lennie.

Illusztráció: pexels.com

A szervezet számára nagyon fontos D-vitamin termelődéshez elengedhetetlen a napfény, amelyre tehát bőrtípustól függően mindenkinek szüksége van. Igaz, be lehet vinni kapszulában is, ezért ha valakinek nagyon fehér a bőre, sok az anyajegye, esetleg volt is bőrrák a családjában, nem javasolt, hogy közvetlenül érje a nap a bőrét. Ez nem azt jelenti, hogy nem tartózkodhat a levegőn, de nagyon kell vigyáznia.

A leégések növelik a bőrrák kockázatát, ami a mezőgazdasági dolgozóknál, útépítőknél vagy a hajósoknál is nagy. Az állandó napsugárzás ráadásul nemcsak a daganat kialakulásának veszélyét növeli, hanem tönkre is teheti a bőrt: hamarabb ráncosodik, pöttyös, foltos lesz. Ezért annak, aki szinte mindig napon van, védekeznie kell. Ez lehet hosszú ujjú ruha és sapka, ami azonban csak az orrig véd, ezért alatta a naptej a jó megoldás, amivel ne felejtsük el a füleket is bekenni – hívta fel a figyelmet a bőrgyógyász.

Barabás Júlia