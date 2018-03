Egészséges ételek is okozhatnak kellemetlen tüneteket

A zab kiváló rostforrás, a dió esszenciális zsírsavakban gazdag, a mandula remek E-vitamin, magnézium és kalcium forrás, a paradicsomban található likopin pedig erős antioxidáns. Fogyasztásuk után azonban sokaknak mégis kellemetlen, tavaszi fáradtsághoz is hasonló tüneteik lehetnek.

Magyarországon a lakosság 30 százaléka szenved a nikkelallergia tüneteitől, közöttük is különösen magas, mintegy 80-90 százalék a nők aránya. A nikkelallergia tüneteit számos, a hétköznapokban használt eszközzel történő érintkezés is kiválthatja. Nikkelt tartalmazhatnak például nemcsak egyes ékszerek, de övcsatok, rozsdamentes acélból készült tárgyak, pénzérmék, sőt akár a szemüvegkeretek és egyes kozmetikumok például a szemhéjtus vagy hajfesték is. Kevesen tudják, hogy a nikkelallergia nem csak bőrtüneteket okozhat - hívta fel a figyelmet dr. Balogh Katalin allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa. Létezik az úgynevezett nikkelallergia-szindróma, ennek tünete lehet a hirtelen megjelenő, kiterjedt csalánkiütés, nagy területű ekcéma, amely bőrérintkezés nélkül alakul ki.

Vannak olyan tünetei, amelyek ebben az időszakban könnyen összetéveszthetők a tavaszi fáradtság okozta panaszokkal, ugyanis okozhat fejfájást, fáradékonyságot, vérszegénységet. Amennyiben hasi fájdalom, puffadás, hányinger, hányás, étkezést követő fulladás, hasmenés, székrekedés is jelentkezik, gondoljunk nikkelallergiára is. Ez esetben ugyanis a tünetek okozója az étkezéssel bevitt nikkel, amely a tápcsatornából felszívódva hoz létre általános allergiás tüneteket. A szakorvos megjegyezte, számos, egyébként egészséges élelmiszer nikkeltartalma magas.

Magas nikkeltartalmú élelmiszerek magasabb mint 1000µg /kg

mogyoró, zab, kakaó (csokoládé), paradicsom koncentrátum, lencse, mandula, dió

fémedényben főzött ételek, spárga, káposzta és karfiol, bab és zöldbab, korpás kenyér, instant élesztő, margarin, kagyló, osztriga, krumpli, borsó, paradicsom , spenót, aszalt szilva

kajszibarack, homár, brokkoli, hagyma, kukorica, körte, mazsolaszőlő, avokádó, répa , fejes saláta, füge, gomba, hajdina, édesgyökér, hering, tea, rebarbara



Még nyár előtt érdemes kivizsgáltatni

A fémallergia fájdalommentes vizsgálat, amelynek során a gyanúst fémeket kamrás tapaszok segítségével ragasztják fel a beteg hátára. 30 perc, 48 és 72 óra múlva, illetve egy héttel a felragasztást követően ismét ellenőrzik. A nyári melegben a tapaszokat a fokozott verejtékezés miatt nehezebb tartósan jól rögzíteni és jobban szem előtt is van a vizsgált terület – magyarázza dr. Balogh Katalin. Ha a leolvasás során bőrpír jelentkezik az érintett területen, arra a fémre allergiás a beteg. A pozitív teszt nem feltétlenül jelenti allergiás tünetek kialakulását, de előrevetíti a fémallergia későbbi megjelenését.

Nikkelallergia-szindróma esetén a tüneteket úgy lehet megszüntetni, ha a beteg bizonyos élelmiszereket nem fogyaszt. Abban az esetben kell a diétát tartani, ha az allergia vizsgálat nikkelallergiát igazolt, és a tünetei akkor is jelentkeznek, ha a beteg nem érintkezett nikkeltartalmú tárggyal. A hosszú diétás listát látva a legtöbben megijednek, különösen, mert az egészséges étkezési szokásokat követőknek több hasznos, rendszeresen fogyasztott alapanyagot is nélkülözniük kell. Legalább egy-másfél hónapig érdemes a magas nikkeltartalmú élelmiszerek fogyasztását kerülni és figyelni, hogy a panaszaink megszűnnek vagy javulnak.