A legkedvesebb konyhás néni kerestetik

A gyerekek segítségével találna rá az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) az ország legkedvesebb konyhásaira. Arra kérik a gyerekeket készítsenek szelfit a legszebben tálaló, az ételt a legkedvesebben kínáló konyhás nénivel/bácsival. A fotókat feltöltik az OGYÉI közösségi oldalára, és aki a legtöbb szavazatot gyűjti be ajándékkal jutalmazzák.

Mint az az eseményt meghirdető közleményből kiderül: az elmúlt néhány évben a hivatal több olyan kampányt is indított, melyekkel sikerült javítani az iskolai, óvodai ételek minőségén. Így például az étrendek átlagos sótartalma 25 százalékkal csökkent, az iskolákban a korábbinál jóval több tej és tejtermék, teljes kiőrlésű péksütemény, zöldség és gyümölcs jut a gyerekek asztalára. Pozsgay Csilla, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója arról is beszélt, hogy az általános iskolák túlnyomó többsége már képes a diétás étkezésre szorulóknak is főzni.

Az OGYÉI most meghirdetett másik pályázatának célja, hogy valamennyi iskolában legyen elérhető diétás étrend is diákoknak. Ezért a közétkeztetők a tejfehérje allergiások, a gluténérzékenyek és a cukorbeteg gyerekeknek készült receptekkel pályázhatnak. A beérkező recepteket „valóságban is megméretünk” - rendezvényen meg is kell majd főzni, hogy azt a gyerekekből és a szakemberekből álló zsűri bírálhassa. Az új diétás ételeket az OGYÉI elérhetővé teszi a www.merokanal.hu weboldalán, ezzel is segítve a közétkeztető cégeket abban, hogy azokból ötleteket merítve, bővíthessék saját kínálatukat.