Magyar abszurd - Mészáros saját tolmácsától vett vasúti céget

Mészáros Lőrinc felcsúti százmilliárdos-polgármester újabb vasúti cégben lett érdekelt: a szombathelyi Vasútautomatika Kft. tulajdonosaként jegyezte be a cégbíróság, írja a 24.hu. Eddig tolmácsa, Sakalj Ferenc birtokolta az üzletrészeket, aki bár kanadai lakcímmel szerepel a cégpapírokban, de úgy ismert, mint aki horvátországi bizniszeiben segíti Mészáros Lőrincet.

Sakalj - mint erről a Népszava is beszámolt - egy szerencsés ingatlan-ügyletben tolmácsolt Mészárosnak, mielőtt cégek kezdtek volna a nevére szállni.

A Vasútautomatika az a társaság, amely részes volt egy Közgép-érdekeltség megszerzésében is. A szombathelyi társaságot 2016 áprilisában az osztrák Swietelsky GmbH hozta létre. Az ügyletet kezdettől Mészáros és a kegyvesztett Simicska Lajos, azaz a jelenlegi és a volt miniszterelnöki jóbarát üzleteként könyvelték el a piacon. Formálisan azonban csak most vált kerekké a történet, miután név szerint is megjelent Mészáros a cégnyilvántartásban.