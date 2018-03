Amerikában nincs enyhülés

Miközben Magyarországon már érezhetően közeledik a tavasz, az Egyesült Államokban még küzdenek az elemekkel. A keleti partvidéken ismétlődő hóviharok tombolnak. Egy héten belül már másodszor érkezett hideghullám, sűrű havazással. Bostonban, New Yorkban, Newarkban, Philadelphiában több mint 2600 repülőjáratot töröltek. Connecticutban, New Yorkban, és New Jerseyben akadozik a vonatközlekedés is, Washington és Boston között nem jár a vonat. New Jersey, Delaware és Pennsylvania kormányzói szükségállapotot rendeltek el. Az embereket arra kérték, lehetőleg maradjanak otthon, de autóba semmiképpen se üljenek. Egyelőre enyhülés sem várható. A meteorológusok újabb viharokkal rémisztgetik a lakosságot. New Jersey kormányzója hisz az előrejelzéseknek és azt mondta: "a legrosszabb még csak most jön".