Fehér Ház - Menekülnek az elnök emberei

Mintha átjáróház lenne Donald Trump Fehér Háza: a korábbi amerikai elnökökhöz képest szembeötlően nagy a fluktuáció a hivatali apparátusban.

Anthony Scaramucci, aki összesen két hétig töltötte be tavaly nyáron a kommunikációs igazgatói tisztséget, nem lát a nagy jövés-menésben semmi drámait: a minap adott nyilatkozatainak egyikében azt ecsetelte, hogy Trump jellegzetesen vállalkozói szemléletű ember maradt az Egyesült Államok elnökeként is. Márpedig a vállalkozók nem teketóriáznak: ha egy beosztott nem szállítja pontosan azt, amit elvárnak tőle, akkor repül.

„Én magam is a nagy körforgás áldozata vagyok” – mondja Scaramucci, közismert becenevén „Mooch”, vagyis „Csavargó” – illetve ha úgy tetszik, „Vándormadár”. Szerinte a fehér házi személyzeti fluktuáció semmi ahhoz képest, ami egy pörgős startup cégnél teljesen normális jelenség lenne.

Amikor Scaramucci júliusban büszkén bevonult a kommunikációs igazgatói irodába, a folyosón csaknem összefutott Sean Spicerrel, a Fehér Ház sajtótitkárával – vagyis az elnök szóvivőjével –, aki dühösen és elkeseredetten éppen csomagolt. Spicer történetesen éppen azért mondott fel, mert nem tudta lebeszélni az elnököt a Washington-szerte „nehéz ember” hírében álló „Csavargó” kinevezéséről.

Egyes fehér házi sajtótudósítók szerint érzékelhető színvonalesést jelentett, amikor a távozó Spicertől addigi helyettese, Sarah Huckabee Sanders vette át a sajtótitkári teendőket. Scaramucci viszont villámgyorsan összekülönbözött John Kelly tábornokkal, a Fehér Ház stábfőnökével, aki bennfentesek szerint akkora befolyással bír az elnökre, hogy egyetlen dolog kivételével bármire rá tudja venni. Ez az egyetlen dolog az, hogy sehogy sem képes lebeszélni Trumpot a szakértőkkel való egyeztetés nélküli, öntörvényű Twitter-bejegyzésekről.

Nem volt kérdéses, hogy a Kellyvel ujjat húzó „Csavargó” alulmarad a küzdelemben. Így is történt, kevesebb mint két hét leforgása alatt.

Kirúgása után Scaramucci egy ideig hallgatott, újabban viszont több nyilatkozatban ecsetelte Kelly galádságát és erőszakos akarnokságát. A CNN felvetette, elképzelhető, hogy maga Trump bátorította Scaramuccit a Kellyt bíráló kijelentésekre, talán azért, mert neki magának is terhes már a katonás stábfőnök parancsolgatása. A „Csavargó” azonban a minap ezt egy újabb tévényilatkozatban tagadta. Szerinte elnöki bátorítás hiányában is pontosan ismerhető, mi az ő véleménye Kellyről, illetve miként vélekedik Kelly őróla. Utóbbit jól illusztrálja, hogy Scaramucci Kelly jóvoltából felkerült a Fehér Házból fizikailag is kitiltott személyek listájára.

A fehér házi kommunikációs igazgatói állás egyébként meglehetősen elátkozott pozíció, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy éppen most van távozóban a tisztség jelenlegi betöltője, Hope Hicks. Vele csaknem egy időben dobta be a törülközőt a szabadkereskedelem elkötelezett hívének számító Gary Cohn, az elnök eddigi gazdasági tanácsadója. Nála akkor szakadt el a cérna, amikor kiderült, semmi esélye sincs arra, hogy lebeszélje Trumpot az acélimport 25, illetve az alumíniumbehozatal 10 százalékos védővámjának bevezetéséről.

Cohnnak korábban már volt egy súlyos veresége, amikor el kellett viselnie, hogy az elnök kitáncol a nemzetközi klímamegállapodásból, de akkor még lenyelte a békát.

Amikor Cohn távozási szándéka ismertté vált, Trumpot a svéd miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után az újságírók – a skandináv vendég iránt kevés tiszteletet mutatva – szinte csak a gazdasági tanácsadóról faggatták. Az elnök – arcán üdvözült mosollyal – elmondta, hogy amit a riporterek a Fehér Házban látnak, az nem káosz, hanem tetemes energia. „Mindenki a Fehér Házban akar dolgozni, része akar lenni az Ovális Irodának” – igyekezett Donald Trump pozitív megvilágításba helyezni azt a jelenséget, amit bírálói már-már lemondási hullámnak minősítenek.

Ennek kapcsán nevük mellőzését kérő fehér házi tisztségviselők is aggodalommal vetik fel a normális, olajozott működőképesség fenntarthatóságának a kérdését. Elmondják, hogy nem csak a reflektorfényben fürdő vezető tisztségek közül nincs jónéhány betöltve, hanem például a sajtószolgálatnál is üresedés van két alacsonyabb pozícióban.

A fent említett klímamegállapodás felrúgásának ügyében Gary Cohnnak Steve Bannonnal volt a legélesebb konfliktusa. Akkor ugyan Bannon győzött, de most már ő sincs a Fehér Házban. A kőkonzervatív, nacionalista irányzat fő ideológusának tartott Bannon olyan élesen szembe került a reálpolitikai rutin öreg rókáival, hogy néhány hónap elteltével tarthatatlanná vált a helyzete az elnöki apparátusban. Ő talán a legismertebb, legellentmondásosabb figura az eltávolított vagy távozott fehér házi tisztségviselők sorában. Bannonhöz kötődött „a legmagyarabb ex fehér házi”, Gorka Sebestyén, aki biztonságpolitikával foglalkozott, szélsőjobbos alapállásból.

Mindezek az eltávozottak vagy eltávolítottak azonban végül is úgy léptek le a színről, hogy nem hagytak maguk mögött gennyező sebeket, ügyük lényegében lezárt, vagy lezárható. Egészen más Michael Flynn nyugalmazott tábornok esete. Ő tavaly az év elején rekord rövid ideig töltötte be a nemzetbiztonsági tanácsadói tisztet. Kiderült róla, hogy olyan kapcsolatot tartott oroszokkal, ami alapján akár zsarolható is lehet. Így Flynn nem a lezárt múlt része, hanem annak a ma is folyó vizsgálatnak az egyik szereplője, amely annnak kiderítésére irányul, volt-e orosz beavatkozás a 2016-os amerikai elnökválasztásba, és volt-e összejátszás az oroszokkal a Trump-kampánycsapat részéről.

Kárpáti János