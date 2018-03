A címben az állatvilág közismert tolvaja, a szarka latin neve áll, kizárólag tudományos igénnyel, semmiféle bűnös áthallást nem viselnék el a nyájas olvasótól.

A madárka azzal verekedte be magát e hasábokra, mert példátlan gerillaakció történt Budapesten. A 24.hu képeken mutatta be, hogy egy bizonyos „Névváltoztatási és Madármegfigyelési Közös Operatív Bizottság” – gondolom, a kétfarkú kutyák tollas rokona - az elmúlt nyolc évben mélyreható megfigyeléseket végzett a XII. kerületi Cinege út és környékének madárállományával kapcsolatban. „Megállapítottuk – írják -, hogy – bár a cinegeállomány tekintetében jelentős változás nem következett be – a szarkaállomány példátlan mértékben elszaporodott, különösen a Cinege út 5. közvetlen környékén. Emiatt a Bizottság alapos mérlegelés után úgy döntött, hogy a Cinege út elnevezés helytelen, és elnevezését Szarka útra módosítja. A végrehajtás során a szükséges operatív intézkedések megtörténtek és dokumentálásra kerültek.”

Ha valaki esetleg nem tudta volna: a Cinege út 5. alatt lakik Orbán Viktor, a szarkaszaporulatot pedig nem nehéz összekötni azzal, miszerint környezetében tán túl sokat lopnak – szögezi le a lap.

A Pica pica a Wikipédia szerint a papagájhoz hasonlóan megtanítható az emberi beszéd utánzására, és rokona, a szajkó is, ami ugyancsak sokatmondó összefüggés. Továbbá az egyetlen madár, amely képes felismerni magát a tükörben.

A nevetségesség öl – ilyen értelemben miniszterelnökünk virtuálisan rég elhunyt. De ne feledjük: a TEK által évek óta szigorúan őrzött utcában történt az eset. Hajdu János harangöntő szakmunkásbrigádja még ki sem heverte a karácsonyi blamázst, midőn saját páncélautójukat sem tudták megvédeni a festéksprickoló tömegektől, erre, nesze, itt az új pofon.

El sem tudom képzelni, mi volna itt, ha Budapest Bécs lenne…

Veress Jenő