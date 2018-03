Kunhalmi Ágnes és Dobrev Klára: Girl power a kultúrban

El ne dobja senki a szavazatát – óvott mindenkit a kamupártoktól Kuncze Gábor Kunhalmi Ágnes jelöltbemutató fórumán. Lendvai Ildikó szerint az igazságosság nevében kell megnyerni a választást, Dobrev Klára szerint pedig a jó kormányzás lehetősége miatt. Az MSZP kampányarca – aki Kuncze szerint élő bizonyítéka, hogy a politika lehet csinos – bízik benne, hogy el fogja söpörni a 18 kerület és az ország a kormányt, mert négy újabb fideszes évet nem bírnak ki az emberek.

Faltól falig a Pestszentimrei Művelődési Ház – a kerület fideszes vezetése ugyanis minden nagyobb fedett placcról kiszorította Kunhalmi Ágnest, így az MSZP kampányarcának jelölt-bemutató rendezvénye egy közepes „kultúrban” szoronkodik. Itt sűrűl a baloldali „girl power”: Kunhalminak a Lendvai Ildikó, egykori MSZP-s frakcióvezető korteskedik, illetve a DK-s Dobrev Klára. (Terv szerint „párbeszédes” Szabó Tímea is lelkesedett volna, de egy influenza-szerű betegség otthon marasztalta.) Azért egyetlen férfiember is akad, Kuncze Gábor – aki nemcsak politikusi minőségében gyürkőzik, hanem pedáns hangtechnikusként a rendezvény hoppmesterének mikrofont és szót biztosít.

A politikusok színre lépését előzenekar előzi: Gerendás Péter az. Elővezetett művészetét mindenki értékelje ízlése szerint, de az mindenképp pozitívum, hogy – saját bevallása szerint – utoljára Hódmezővásárhelyen lépett kampányszínpadra. Nem vitás, a helyzet más, míg Márki-Zay Péternek egy erősen fideszes városban kellett megharcolnia a polgármesteri posztért, míg Kunhalmi Ágnesnek egy billegő körzetet kell meghódítani a 18 kerületben. Ám a múlt – nevezetesen 2014 – azt mutatta, hogy összefogás nélkül nem megy: akkor mehet biztosra, ha az összes demokratikus ellenzéki párt felsorakozik. Négy éve nem tette, így Kunhalmi ötvenhat vokssal alulmaradt – ám ha az LMP most beadja a derekát, akkor nagyon nagy eséllyel behúzhatja a választókerületet.

Lévait a Fidesz tolta meg

A politikusok közül Kuncze Gábor kezd, és szomorúan konstatálja, hogy eddig az ígéretcunami áradt a kampányokban, most viszont a hülyeség dől. Azért ő sem marad le, igaz, ami a volt belügyminiszter száján kijön, az inkább cinizmus – példának okáért Pócs János nevébe ö betűt javasol. Joggal: a fideszes politikus nemrég arról értekezett, hogy Jézus jász volt, mert jászolban született. A legnagyobb sikert azonban nem az altesti politikai humor aratja, hanem az, amikor Kuncze az állami egészségügyről beszél, mondván, ott csak meghalni lehet. A Fideszre, mint pártra nem sok szót veszteget, csak a kamupártok vonatkozásában: Kuncze szerint egyértelmű, hogy Lévai Katalinnak, az MSZP-kormány volt miniszterének a kormánypártok adták oda az ajánlók jegyzékét. A cél a volt belügyminiszter szerint egyértelmű, a hatalom azt szeretné elérni, ha az emberek eldobálnák a szavazataikat (értsd: kamupártokra adnák). Úgyhogy mindenki legyen észnél, és létező, érdemi párt neve mellé tegye csak az x-et. És mielőtt elmennek szavazni, parafrazeálja Orbán Viktor Kuncze Gábor, mindenki beszélje rá jobboldali szomszédját, hogy tartson otthon egy másik embert is.

A kamut végképp elsöpörni

A magát hivatalos ellenállóként aposztrofáló Lendvai Ildikó többször megpróbál felmenni a színpadra, de amint megközelíti a mikrofont elindul egy bejátszás. De a volt frakcióvezetőt ez nem zavarja, hiszen abból, hogy kétszer mehetett fel a pódiumra, arra a következtetésre jut, hogy felmenő szakaszban van az ellenzék. Már csak azért is, mert Lendvai szerint nem véletlenül éljük a kamupártok korát – hiszen kamukormányzás van, nem véletlen, hogy a kabinet nem beszél az egészségügyről és az oktatásról és az emberek életéről. A teljesítményhiányt viszont el kell fedni, a legjobb „takaróanyag” a kamu: így kamuellenséget kreálnak (lásd: ENSZ), kamuígéreteket tesznek (lásd: Erzsébet-utalvány, amit Lendvai szerint boldogan el kell költeni, majd a szavazófülkében kormányt váltani), kamurémségeket kreálnak (a mecsetek árnyékában bogarat köll majd fogyasztani, Fazekas Sándor agrárminiszter szíves közlése szerint). A legnagyobb baj viszont, hogy a kamut mindenki elhiszi, miszerint ha kormányt vált az ország, akkor kötelező lesz a pedofília, az igaz magyarok a híd alatt alszanak, illetve feltámad az SZDSZ (megjegyzendő: Kuncze Gábor már itt van.) Úgyhogy Lendvai szerint az igazság nevében kell megnyerni ezt a választást és végleg elsöpörni a kamukormányt.

Orbán csak bunkó

Dobrev Klára bízik a kormányváltásban, de az erőst bosszantja, amikor valaki azon sápítozik, mi lesz a rezsimcsere után. Gyurcsány Ferenc szerint felesége szerint egyértelmű a válasz: az Orbán-kabinet alternatívája egy normális kormány, ami intézi „közös ügyeinket” (lásd: oktatás, egészségügy, stb.) Amelyekről – noha a legtöbb embert ezek a témák foglalkoztatják – Orbán nem beszél. Egyszerűen azért, mert egy olyan világot épített fel a hatalom, aminek semmi köze a mindennapokhoz. Amikor valaki bemegy egy kórházba azon aggódik, hogy az orvoshiány miatt majd egy szemész operálja a vakbelét, de az semmiképp nem jut eszébe, hogy úristen, mindjárt jönnek a migránsok. A jó kormányzást nem az jelenti, magyarázta Dobrev, hogy valaki félelemmel önti le az országot, hanem azt, hogy az emberek megbeszélik az ügyeiket. Csakhogy a Fidesz kerüli a beszélgetést és a vitát (a miniszterelnök sem vállalt szócsörtét vagy 12 éve) – és száműzte a kölcsönösséget, a kompromisszumot. Pedig az igazi erőt az jelenti, hogy valaki képes vitatkozni, és elismerni a másik igazát – ebben pedig a nők remekek és kemények. Úgyhogy téved Orbán, amikor azt állítja, a nők nem elég erősek a politikához. Dobrev szerint épphogy a kompromisszumképtelen miniszterelnök nem erős, csak bunkó – de a két jelző nem szinonima.

Újabb négy évet nem bír ki

A Fidesz majd biztos azzal vádolja, hogy a nyugdíjas szavazókra vadászik, vélekedik Kunhalmi Ágnes, aki nem akar csalódást okozni a kormánypártnak, úgyhogy a nyugdíjasokkal kezd. Akik támogatni kényszerülnek az unokáikat, mert a Fidesz-kormány alatt két és félszeresére emelte a tandíjat. Azaz aki az idős generációt támogatja, az a fiatalokat is segíti. A szocialista politikus nem álszenteskedik, gyorsan világossá teszi, hogy a tét a hatalomváltás. Mert hatalom kell ahhoz, hogy újra lehessen nyitni az iskolát, hogy az önkormányzat ne csapja rá az ügyfelekre az ajtót. És a hatalomváltás reális opció – Kunhalmi szerint épp azért hivatkozik arra, hogy Isten kegyelméből kormányoz, mert a nép akaratára nem tud. Úgyhogy a szocialista politikus arra készül: április 8-án kisöprűzik a hatalomból Orbánt.

És akkor eljön a jó kormányzás ideje. Most ugyanis Pestszentlőrinc és Pestszentimre mintegy 100 ezer lakosa úgy érzi: nem tud kihez fordulni a kerületben (ahol a kormánypárt az úr). Épp ezért fideszes és jobbikos szavazók egyaránt megtisztelték ajánlószelvényeikkel. Úgyhogy Kunhalmi érzi, hogy most behozza azt az 56 voskot, amivel négy éve alulmaradt. De a szocialista politikus nem állt meg a parlament bevételénél, szerinte csak akkor tud segíteni az embereknek a jelenlegi ellenzék, ha a Tisztelt Ház után az önkormányzatokat is meghódítja. Mert a 18-dik kerület nem bír ki még négy fideszes évet: nem bírja ki a Havanna-lakótelep, nem bírja ki a Dél-pesti Kórház.

Nagy B. György