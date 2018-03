Semjén az új Rogán

Semjén Zsolt kormányfő-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke súlyosan megsértette a vadászetikát vagy pedig nem bontotta ki az igazság minden részletét – ez következtethető ki a kereszténydemokrata politikus szavaiból, amelyekkel egy svédországi helikopteres luxusvadászatot igyekezett megmagyarázni.

A Magyar Nemzet írt arról, hogy Semjén 2012 óta évente jár Svédországba vadászni, és egy-egy ilyen túra költsége 4-5 millió forintra rúgott. A lap fotót és egy egy kis videofilmet is bemutatott: Semjén egy elejtett rénszarvas és két siketfajd mellett pózol, látható továbbá egy helikopter is, amely egy nyakánál fogva fellógatott döglött állatot szállít. A cikk szerint Semjén extra kívánságai miatt kerültek milliókba az utak: bérelt helikopterrel járt vadászni, és előfordult, hogy egy egész, körülbelül 40 fős hotelt béreltek ki neki és társaságának. (Nem ez a kormány első helikopteres ügye. Mint emlékezetes, 2016-ban a később bezáratott Népszabadság derítette ki: Rogán Antal és családja helikopterrel utazott egy lakodalomba, amit először letagadott a propagandaminiszter.)

Fotó: Magyar Nemzet

Semjén egyik vadászfotójának hátterében látható helikoptert lapunk beazonosította: ez a HeliAir Sweden flottájába tartozó Aérospatiale AS 350 BA típusú gép, amellyel gyakorta szállítanak vadászokat a rénszarvas élőhelyéül számító Hemavan és Ammarnäs vidékére. A helikopteres cég honlapja szerint városnéző szolgáltatások esetén is óránként 250 ezer forintnyi koronát kérnek el a gép bérletéért. Jávorszarvasra nagyjából egymillió forintnyi koronáért lehet vadászni – ebben benne van a négynapos vadászat és egy bika kilövésének az ára –, de ezen felül kell kifizetni például a trófea preparálásának és szállításának költségeit, illetve van, ahol a kísérővadász díját is. Ráadásul ha több vadat is ejt a vadász, úgy a jávorszarvasbika vagy siketfajd esetében újabb 300-400 ezer forintnyi koronát kell fizetni lődíjként. Nem aprópénz a szállodabérlés sem: a Hemavan környéki hotelekben nagyjából 50 ezer forintnyi koronában kerül egy éjszaka egy személynek. A megkérdezett vadászok különösebb extrák nélkül is legalább 3-4 millió közé lőtték be egy ilyen többnapos, helikopteres vadászkaland árát.

Vagyonbevallása a politikus ismert, legális jövedelme havi 1,1 millió forint, megtakarítása pedig 5,5 millió forint.

Semjén Zsolt lapzártánkig nem válaszolt kérdéseinkre. A kormányszócső Origo ugyanakkor közzétett egy cikket, amelyben forrás megjelölése nélkül azt írták: Semjén családlátogatás miatt járt Svédországban, és csak kísérőként vett részt egy vadászaton, a helikoptert pedig kizárólag az elejtett állat szállításához vették igénybe. „Nem én helikopterezek, hanem a jávorszarvas. A lejárató cikk többi ferdítését is szépen helyreteszi az Origo” – kommentált Semjén a Facebook-oldalán. Ami azért is meglepő, mert a fotókon nem jávorszarvas hanem rénszarvas mellett pózol a politikus.

Az tény, hogy a képeken Semjén kezében nincs fegyver, ám a lapunk által megkérdezett vadászok – akik csak név nélkül mertek nyilatkozni – valószínűtlennek nevezték, hogy egy kísérő győzelmi pózban fotózkodjon lelőtt állattal. Márpedig ez több fotón is látható, és az egyik videón a terítékhez igazgatja a két kilőtt siketfajdot, ami egy kísérőtől igen súlyos bárdolatlanság lenne. Az tehát kifejezetten furcsa lenne, ha épp az Semjén Zsolt venné semmibe a vadászetikettet, aki az Origo szerint az ország fővadásza, a Vadászati és Vadvédelmi Tanács (CIC) egy vezetője, és akit a nemzetközi vadászati világban jól ismernek.

S ha már etikett: Semjén az egyik fotón az elejtett rénszarvas nyakán térdel. "Nem szép látvány” – mondta erre az egyik megkérdezett vadász, aki szerint a lelőtt vad tisztelete megadásának régóta kialakult, szigorú szokásai vannak. Az ilyesfajta „győzelmi” pózolás európai vadászok között finoman szólva is visszatetsző, de manapság a valamivel engedékenyebb afrikai vadásztatók is rászólnak ezért a magáról megfelejtkezett vadászra.

Batka Zoltán