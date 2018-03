Légimentés magyar módra - Használt "új" gépekkel az életünkért

Közbeszerzés nélkül venne a kormány idős mentőhelikoptereket, amelyek ráadásul szakemberek szerint nem is megfelelőek mostani állapotukban.

Használt norvég helikopterekkel „fegyverzi fel” a légimentőket a kormány. Információink szerint heteken belül szolgálatba állhat a bérelt osztrák gépek helyett az a kilenc helikopter, amelyet közbeszerzés nélkül vásárol a kabinet a norvég légimentéstől. Úgy tudjuk, ezek a gépek a belügyminisztérium szervezésében kerülnek az országba. A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. pilótái attól tartanak, hogy ez egyúttal azt is jelenti: a teljes légimentést bekebelezi Pintér Sándor tárcája.

Hétfőn kért a kormány a honvédelmi és rendészeti bizottság zárt ülésén több mint 600 milliárd forint értékű vásárlásra menetességet a közbeszerzési törvény hatálya alól. A Magyar Nemzet információi szerint e csomag része volt a mentőhelikopterek beszerezése is. Információik szerint az is eldőlt már, hogy a norvég légimentők 7-14 éves, EC135P2 és P2+ típusú helikoptereit vásárolnák meg. Lapunknak a MNO információit a légimentők munkatársai is megerősítették, és egyben jelezték aggályaikat. Mint mondták, a kilenc gép a skandináv országban megszokott rendkívüli időjárási viszonyoknak megfelelően felszerelt. „Ha ezzel mi repülni akarunk és belekerül a felszerelés, akkora túlsúlya lesz a gépnek, hogy legfeljebb egy három kilós gyereket lehet már csak szállítani.” – állította egyikük. Forrásaink azt is tudni vélik, hogy ezek a helikopterek már március végén megérkezhetnek. A pilóták aggódnak azért is, mert a Norvégiából érkező helikopterek szervizelése nehézkes lesz. Ráadásul – mondták – ha a BM kötelékébe kerülnének, sokan elveszthetnék munkájukat, mert ott 55 év felett már nem lehet szolgálatot teljesíteni.

Mint emlékezetes: a hazai légmentés 2006 óta bérel egy osztrák cégtől hét darab EC135T2 helikoptert, az eredeti megállapodást tíz évre szólt. Ennek lejárta előtt többféle megoldási javaslatot is előkészített az egészségügyért felelős államtitkárság a kormánynak. Az egyik szerint meghosszabbították volna az osztrák szerződést, a másikban használt helikopterek vásárlását javasolják, erre akkor 9 milliárd forintos forrásigényt jelöltek meg. Végül a kormány 2015-ben kiírt egy nyílt közbeszerzési pályázatot a hazai légimentés további működtetésére, de azt 2016 februárjában, váratlanul, a tender beadási határidejének napján visszavonták és határozatlan időre meghosszabbították az osztrák céggel a szerződést. Azaz a kormány már ekkor mellőzte a mentőhelikopterek beszerzésénél a közbeszerzést.

A Népszava az egészségügyi kormányzattól és a Légimentő szolgálattól is szerette volna megtudni: miért közbeszerzés nélkül vásárolják a gépeket? Pontosan ki a vásárló, a magyar állam, a Légimentő Kht. vagy más? Bevonták-e a légimentőket, vagy más légimentési szakembert a vásárlás előkészítésébe? Ki üzemelteti ezeket a gépeket, ha megérkeznek? Van-e hazai szerelő kapacitás az új gépekhez? Hogyan orvosolják a gépek felszereltsége okozta súly problémát? Mi lesz a sorsuk a most még a légimentésben dolgozó 55 év feletti pilótákkal? Kérdéseinkre lapzártánkig nem kaptunk választ.

Danó Anna