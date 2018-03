Nagyüzemi ajánlásmásolás - Újabb visszaélések

Újabb visszaélésekre derült fény az ajánlásgyűjtéssel kapcsolatban: számos körzetben másolták az adatokat a támogatók tudta nélkül.

Öt újabb országos pártlistát vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), így 18 párt neve már egészen biztosan szerepel majd az április 8-i szavazólapokon. A pénteki ülésen nyilvántartásba vették az Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt, az Iránytű Párt, a Közös Nevező 2018, a Magyar Igazság és Élet Pártja, valamint a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt országos listáját is. A testület 10 esetben viszont elutasította a nyilvántartásba vételt, ezek a pártok ugyanis nem teljesítették az országos lista állításának feltételeit. Az NVB-nek még 12 párt kérelmét kell megvizsgálnia szombat éjfélig.

Elutasítottak Az NVB az Alternatív Magyar Néppárt, a Demokrata Párt, az Együtt a Magyar Kisebbségekért és Hátrányos Helyzetűekért Párt, a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt, a Haladó Magyarországért Párt, a Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt, az Összefogás a Civilekért Párt, a Rend és Elszámoltatás Párt, a Tenni Akarók Magyarországi Pártja, a Minden Szegényért Párt listájának nyilvántartásba vételét utasította el. A döntések nem jogerősek, azok ellen három napon belül lehet jogorvoslattal fordulni a Kúriához.

Könnyen előfordulhat ugyanakkor, hogy további pártok buknak majd el az ajánlások ellenőrzésén, az eddigi tapasztalatok szerint ugyanis sok esetben csak másolták az ajánlásokat. A Pest megyei 5-ös körzetben például megtalálták a helyi jobbikos jelölt, Varga Zoltán Péter aláírását A Mi Pártunk – IMA nevű párt által leadott íveken, pedig a politikus csak a saját pártját támogatta. – Bementem a helyi választási irodába és meggyőződtem arról, hogy meghamisították az aláírásomat – mondta a Népszavának Varga Zoltán Péter, aki emiatt a rendőrségen is feljelentést tett.

Orosházán már a nyomozást is elrendelte a rendőrség egy hasonló ügyben. Füvesi Sándor, az MSZP képviselőjelöltje közokirat-hamisítás, személyes adatokkal való visszaélés és a választás rendje elleni bűncselekmény miatt tett feljelentést, a párt delegáltja ugyanis több gyanús aláírást talált a leadott íveken. Olyanok aláírása is szerepelt a papírokon, akik biztosan állítják, hogy nem írták alá azt; és volt olyan eset, amikor különböző pártok ajánlóívein megegyezett az aláírók sorrendje. Hozzátette, ő is szerepel ajánlóként öt jelöltnél, miközben már nyilvántartásba vett képviselőjelöltként indul a választáson Békés megye 4. számú választókerületében. Feltehetően a négy évvel ezelőtti adatok kerültek az ügyeskedőkhöz, Füvesi Sándor esetében ugyanis a régi lakcímével írták alá az íveket. A nyomozást végül a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt rendelték el.

Lévai Katalin pártja, a Lendülettel Magyarországért nevű szervezet miatt is feljelentést tettek, Szávay István, jobbikos politikus ugyanis az ügyészséghez fordult az ügy kivizsgálása érdekében. Mint arról tegnap beszámoltunk, a Lévai Katalin által leadott ajánlások legalább 27 esetben teljesen megegyeztek a Fidesz által leadott íveken található adatokkal, illetve sorrenddel.

Pénteken éjfélig döntöttek az egyéni körzetekben induló jelöltek nyilvántartásba való vételéről is. A tegnapi adatok szerint a 106 egyéni körzetben nagyjából 1600 jelölt adott le 500-nál több érvényes ajánlást, további 300 esetet pedig még vizsgálnak. Ez azt jelenti, hogy átlagosan legalább 15 egyéni jelölt indul majd egy-egy körzetben, de néhol – különösen azokon a helyeken, ahol a baloldal esélyes – még ennél is több induló lehet. Figyelemreméltó az is, hogy eddig több mint ezer induló nyilvántartásba vételét tagadták meg, azaz ők nem tudtak 500 érvényes ajánlást összegyűjteni.

