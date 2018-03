Saját infarktusát kezelte a mentős

Saját szívinfarktusát kezelte sikeresen egy mentős Ausztráliában. A helyi Stern című német hetilap a helyi New England Journal of Medicine orvosi lapra hivatkozva arról ír, hogy a 44 éves férfi egy faluban, a legközelebbi kórháztól 150 kilométerre, Coral Bayben egyedül volt szolgálatban, amikor érezte, hogy gondok vannak a szívével. A mentős megcsinált magán egy EKG-vizsgálatot, az eredményből látta, hogy infarktust kapott. Mindkét karjába gyógyszerinjekciót adott, magára kötött egy defibrillátort és szívritmuszavar elleni gyógyszereket vett be. A kezelés sikeres volt.

Az orvosok csodálattal fogadták a történet hírét, ugyanakkor mindenkit lebeszélnek a hasonló öngyógyításról, akinek nincsenek orvosi ismeretei.

"Zseniális, hogy mindezt egyedül megoldotta - mondta az orvosi lapnak Brandon Godbut, New York-i mentős. - Úgy tűnik, nagyon komoly tapasztalatai vannak a súlyos esetek gyors kezelésében."