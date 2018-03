Rezsitrollok

Mintha csak egy mestertrollt ültetett volna Soros a Fidesz agitprop-osztályának adatellátó központjába. Vagy nem tudom. Illetve tudom, de nem akarom elhinni. Bár senki se igényli – híveik se -, a Fidesz-élcsapat múlhatatlan késztetést érez arra, hogy gáz- és áramárak tekintetében „tényeket”, „adatokat”, „számokat” hozzon fel önnön kiválóságuk fényezésére. Például: mi voltunk a legdrágábbak. Nem igaz. De most mi vagyunk a legolcsóbbak. Nem igaz. Jó, akkor jövedelemarányosan. Nem igaz: a középmezőnyhöz tartozunk. Na de Európában mi vagyunk a harmadikok. Nem igaz, az EU-n kívüli államokat is ideértve szintén a fősodort erősítjük. 2008-ban drágább volt a gáz. Nem igaz, olcsóbb volt. „Fenntartjuk a rezsicsökkentést". Nem igaz, az árat tartják fenn, bár harmadával is lejjebb vihetnék. Csökkentik a rezsit. Nem igaz, csak kiszúrják a szemünket egy április 8-i nullás számlával. Gázt hozunk Romániából. Nem igaz, legalábbis ott erről nem tudnak. A 4 százalékos eurókamatú orosz állami hitel az évszázad üzlete. Nem igaz. Ha ebből a magyar állam épít egy atomerőművet, az nem állami támogatás. Nem igaz. Paks 2 és annak árama olcsó lesz. Nem igaz. A fogyasztás másik felét napelemből biztosítjuk. Kitűnő ötlet, feltéve, ha többé nem megy le a nap.

Az ilyen és ehhez hasonló, óvodás szintű, kötelezően javítandó tévedések teljességgel hiteltelenítik a Fidesz – akár részben jobb sorsra érdemes – energiaszándékait is.

Az önkorrekció kizárt. Legfeljebb a Fidesz-káder elhomályosuló tekintete üzen: pontosan tudom, hogy ökörségeket kántálok, de ilyen ez az agitprop. Nem azért fizetnek, hogy gondolkodjak, hanem hogy felolvassam, amit elém raknak. Így hát inkább tesz foghegyről egy megjegyzést bizonyos kekeckedő bolsevikokra, majd bemond egy még falrengetőbb baromságot. Nem, nem csak Németh Szilárd: a teljes élcsapat.

A sima hazugság kitűnő eszköz - szólhat Habony etikátlansági kódexe -: a cáfolat időigényes, bonyolult és elvész az éterben. Hazudd hát nyugodtan, amit hallani akarnak.

Mi azért, amíg csak tehetjük, cáfolunk.

Marnitz István