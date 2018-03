Az orbáni kampány

Orbán Viktor a hódmezővásárhelyi vereség után így szólt a választási kampányukról: „…ha mi nyerni akartunk, a mi közösségünknek kétszer, háromszor annyi energiát kellett mozgósítani, mint az ellenfeleinknek. Ez most is így van, kettőzött erővel kell dolgoznunk…” Ez azzal indokolható, hogy a Fidesz most sem dolgozott ki választási programot, és ennek ellensúlyozása sok munkát – hazudozást, becstelen kampányfogásokat - igényel. E célt szolgálja a külső (Brüsszel, ENSZ, Soros György stb.) és a belső (ellenzéki pártok és vezetőik, civil szervezetek, CEU stb.) ellenség elleni harcuk. A nagy dérrel-dúrral bejelentett, de a jogos kívánalmaktól elmaradó béremelések, a rezsicsökkentés mozgósító hatása egyre kisebb. Az intenzívebb kampányt az is indokolja, hogy híveik közül is egyre többen fordulnak velük szembe korrupciós ügyeik miatt.

Juhász T. János