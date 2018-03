Mire szavaznak?

A hazugságok tömkelege és a korrupció mérhetetlensége rá fog omlani a Fideszre és elveszti a választásokat. Mivel az emberek sokáig elhitték a kormányzati propaganda legvadabb állításait is, Orbánék felbátorodtak, és most már szakmányban nyomják a hazugságokat. Legyen szó migrációról (most éppen az ENSZ készülő terveiről), az ellenzék elképzeléseiről (együtt bontanák le a kerítést) vagy a rezsicsökkentésről (amelyet a világpiaci ár tett lehetővé), sőt a hódmezővásárhelyi mecsetépítési tervről. Közben már felháborító mértéket ölt Mészáros gazdagodása, a Tiborcz -féle kormányzati és ügyészségi hátszél. Naiv „hívő” fideszes az, aki elhiszi a pályázatok tisztaságát. Ugyanúgy, mint aki hisz abban, hogy Orbán nem gazdagszik, ő „puritán magyar gyerek”. Körülötte mindenki gazdagodik, de ő nem? Akik ezeket elhiszik és a Fideszre szavaznak április 8-án, jó ha tudják: ezzel asszisztálnak Magyarország ellopásához, néhányak gazdagodásához és az ország tönkretételéhez. Ne tegyék!

dr. Nádasdi Miklós