BKV - Nem vágynak volán mögé a sofőrök vezetői

A szakszervezetek szerint, ha nem is jelentősen, de lehetne enyhíteni a BKV túlterhelt buszvezetőinek terhein. Szerintük ugyanis a cégnél vannak olyan területvezetők, akik sofőrök is, de mégsem teljesítik a kötelező minimumot járművezetésből. Mint mondják, annyiban megértik őket: senki nem vágyik fűtetlen trolik kormánya mögé.

A BKV belső szabályzata szerint nem csak a sofőr beosztású munkavállalóknak, hanem közvetlen feletteseiknek, a területi járművezetői csoportvezetőknek is be kell ülniük a kormány mögé. A 80-100 sofőr munkáját felügyelő vezetőknek a munkaidejük negyedét kellene forgalomban tölteni. Azaz hetente legalább egy napot kellene vezetniük, és túlórát is vállalhatnának. A lapunk birtokába került novemberi adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a BKV Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési igazgatóság egyik divíziójában a négy területi vezető közül ketten a kötelező öt napot sem vezették le forgalomban, egyikük hármat, másikuk négy napot abszolvált sofőrként. Két területi vezető teljesítette az öt napos minimumot, egyikük kettővel többet, hét napot vezetett. Túlórát egyikük sem vállalt sofőrként.

A BKV kérdésünkre azt állította, hogy az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóságához tartozó területi vezetők járművezetési részfeladataiknak minden hónapban eleget tesznek. Konkrét adatokat azonban kérésünk ellenére sem közöltek. A lapunk birtokába került információk szerint ugyanakkor novemberben a területi vezetők fele nem tett eleget ennek a kötelezettségének. „Mivel a buszvezetés a területvezetői munkakör része, így természetesen vállalnak, illetve vállalhatnak a területvezetői munkájuk mellett plusz járművezetési feladatot a kollégák” – tudatta a közlekedési vállalat. A BKV-nál az érvényes kollektív szerződés szerint a túlóra mértéke évenként maximálisan 200 óra, amely a munkavállaló írásos egyetértésével 300 órára növelhető.

A Belföldi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ) jelezte a BKV vezérigazgatójának az anomáliát, vagyis azt, hogy a területi vezetők nem mindegyikén érvényesítik a rájuk vonatkozó munkavállalói kötelezettséget. Szabó István, a BTDSZ elnöke a Népszavának azt mondta, Bolla Tibor vezérigazgató jelezte, hogy kivizsgálják ezeket az eseteket, és megoldást fognak találni. „Sajnos egyes területi vezetőinkre nem igazán jellemző, hogy munkavállalóként példát mutatnának, amikor pedig igazán be kellene segíteniük. Annyiban megértem őket, hogy télen mínusz tíz fokban nem kellemes fűtetlen járművekben hajnalban kezdeni. A BKV több Ikarus 435-ös troliban a téli szezon végére sem tudta megoldani, hogy legyen fűtés” – jelentette ki Szabó István lapunknak.

Zsidai Péter