Egy korszak vége

Nem jelenik meg többé nyomtatott formában minden idők egyik legismertebb (és bizonyos időszakokban az egyik legbefolyásosabb) brit zenei hetilapja, a New Musical Express.

Ez eddig egyszerű hír is lehetne – sajnos idehaza is jól ismerjük az úgynevezett „megváltozott tartalomfogyasztási szokásokat” – itt azonban jóval többről van szó. A nyomtatott NME megszűnése egy korszak végét és egyben valami teljesen új kezdetét jelzi.

A brit zenei szaklapot 1952-ben alapították, akkor még fekete-fehérben adott hírt hetente a popipar eseményeiről. Előbb csak a címlap vált színessé, a kilencvenes években, a zenei magazinok virágkorában már az oldalak is. Az internet előretörése és a digitális zenei formátumok megjelenés azonban alapjaiban rengette meg a zeneipart, menthetetlenül magával sodorva a nyomtatott zenei lapokat is.

A célközönség túlnyomó többsége szinte egyáltalán nem vásárol már fizikai adathordozót, s ahogyan a zenéket, úgy az információkat is online szerzi be. Ez pedig a gondolkodásmódjára is hatással volt: miért is venne nyomtatott lapot pénzért, ha az interneten ingyen megkapja ugyanazokat a tartalmakat? Ezt látta be 2015-ben az NME kiadója is, amikor úgy döntött: a lap nyomtatott kiadása ezentúl ingyenes lesz, szórakozóhelyeken és iskolákban terjesztik majd.

Ehhez alaposan át kellett alakítani a formátumot is: a méret kisebb, a tartalom „hígabb” lett: a zenei szakszövegek, kritikák mellett mind hangsúlyosabbá vált az életmód szegmens – nem titkoltan azért, hogy bővítsék a potenciális hirdetők körét. Noha ez azt jelentette, hogy heti szinten 300 ezer példány talált gazdára a lapból, a hirdetési pénzek nem akartak jönni: az online felületek e tekintetben is átvették a stafétát a nyomtatott lapoktól. Érthető: egy zenei magazin hirdetői köre – például divatmárkák, koncerthelyszínek, fesztiválok, kozmetikai cégek, stb. – vajmi kevés átfedést mutat azokkal, akik manapság nyomtatott lapot vásárolnak. Az NME márka szerencsére fennmarad: az online jelenlét mellett néha jelentkezik majd tematikus, vastag különszámokkal, úgynevezett bookazine-okkal. Megmarad az NME-díj is, emellett pedig a cég két online rádiócsatornát indít: az NME1 izgalmas, feltörekvő előadókat ígér, az NME2 a márkához köthető klasszikusokat.

Cs. A.