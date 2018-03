Március 21-25. között negyedszer rendezik meg Johann Sebastian Bach születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivált. A Bach in the Subways, magyar nevén a Bach Mindenkinek nemzetközi programot egy New York-i csellista, Dale Henderson indította útjára 2010‑ben azzal a céllal, hogy növelje a klasszikus zene iránti általános érdeklődést. Minden év márciusában, Johann Sebastian Bach születésnapja környékén világszerte kiváló muzsikusok ünneplik a mestert ingyenes koncerteket adva nyilvános helyeken. Koncertek aluljárókban, tereken, templomokban, hangversenytermekben. Öt nap, amikor Budapesten és sok más városban, mindenhol Bach szól.