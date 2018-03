Turistamágnes lett az acélváros

Az egykori acélváros mára az ország keresett utazási célpontjává vált, hála a természeti környezetnek, a látnivalóknak, a fürdőknek és a kulturális programoknak.

Ma már több tízezer turista keresi fel évente a Bükk keleti részén fekvő várost. Miskolcon szárnyal a turizmus a statisztikák szerint is: a vendégek és a vendégéjszakák száma az elmúlt hét évben csaknem a duplájára nőtt. A megyei jogú városok közül itt bővültek leginkább a szállásdíjakból eredő bevételek. A kereslettel lépést tart a kínálat is: újabb és újabb helyek nyílnak.

A város vezetése lépést is tart a kihívással. Folyamatos a fejlesztés, a következő években teljesen megújul a diósgyőri vár és környezete, megszépül a Vadaspark és a miskolctapolcai fürdő második fejlesztési üteme is lezárul. A történelmi Avason látványos fejlesztés indul, megújul a belváros is. A kirándulóknak újabb kerékpárutakat alakítanak ki, fejlesztik a kisvasutat, hogy a sport és a fürdőzés mellett Miskolc az aktív kikapcsolódás terén is egyre több lehetőséget kínáljon. A látnivalók mellett országos, sőt nemzetközi szintű programokkal csábítja a turistákat Miskolc, ilyen például a már 17 éves nemzetközi operafesztivál vagy a Becherovka Miskolci Farsang.

Az utóbbi évek legnagyobb turisztikai magánbefektetése az Avalon Park felépítése volt Miskolctapolcán. Az egykori autóskemping helyén létrehozott családi szórakoztató- és élményközpont 2015-ben nyílt és azóta több kiemelt szakmai elismerésben részesült az Európában is egyedülálló elektromos gokartpályával, a 2500 négyzetméteres szabadtéri játszóparkkal, a luxushotellel, a wellness szolgáltatásokkal és 15 rönkházával. Megálmodói és létrehozói lokálpatrióták: be akarták bizonyítani, hogy a korábban kevésbé attraktívnak gondolt Miskolcon is fel lehet építeni egy úttörő, prémium szolgáltatást nyújtó szállodát és élményparkot.

Az Avalon jelenleg elsősorban a magyarok körében kiemelten sikeres, a vendégek 93 százaléka belföldről foglal szállást. A legtöbben Budapestről érkeznek, emellett magas a nyíregyháziak és a debreceniek aránya is. A külföldi országok közül Szlovákia és Románia dominál, egy angol üzletember pedig egy miskolci vállalat vezetőjeként életvitelszerűen a szállodában lakik.

A turisták rohamával másképp is lépést tart Miskolc: például valódi gasztroforradalommal. A hagyományos bükki ízek újrafelfedezésében és az új irányok meghonosításában vezető szerepet játszott a 20 éve megnyitott Végállomás Bistorant. Az Év vendéglátóipari vállalkozója címet is elnyerő étterem a térség értékes alapanyagaira és különleges termelőire épít. A Bükk elsősorban vadakat és gombákat ad, de emellett ontja magából az olyan hagyományos bogyós gyümölcsöket, mint a som, a csipke és a bodza. Az étteremben készített fogások teljes mértékben a környék adottságait igyekeznek kihasználni: partnerük, a Diósgyőri Lekvárműhely, a lillafüredi pisztrángos. A tojást Aszalóról, a zöldséget Hernádszentandrásról, a mézet Kisgyőrből hozzák. Fő alapanyagukat, a sertéshúst is egy környékbeli őstermelő állattenyésztőtől szerzik be, a marhahús a Hajdúságból, a bárány pedig Aggtelekről érkezik. A kenyeret maguk sütik az ónodi malomból vásárolt lisztből. Ehhez is felhasználják a biokertészet növényeit és az adott szezontól függően mindig meghirdetik az aktuális hónap kenyerét, mely lehet akár sütőtökös, sült hagymás-sörös, cukkinis, medvehagymás, rozmaringos, de céklás ízesítésű is.

Az ételek mellett az italválaszték is a helyi értékekre épül és ezt a vendégek is nagyra értékelik. A turisták abszolút a regionális dolgokat keresik. Szívesen kóstolják előételként a környékbeli kamrákból származó füstölt húsokat, sajtokat. A főétel-kínálatból nagyon megy a lillafüredi pisztráng, filézve, morzsában sütve, zöldségkörettel. Emellett kifejezetten kedvelik a helyi szörpöket, kézműves söröket, bükkaljai borvidékről származó borokat, melyekből gyakran elvitelre is vásárolnak – mondja Vargáné Bodnár Henriett, a kisvasút végállomásánál található Bistorant tulajdonosa.