Peking visszaszól Trumpnak

Katasztrofális következményekkel járna nem csupán Kínára és az Egyesült Államokra, hanem az egész világra nézve, ha kereskedelmi háború robbanna ki – figyelmeztetett a kínai kereskedelmi miniszter.

Csong San vasárnapi pekingi nyilatkozata szerint egy ilyen háborúnak nem lenne nyertese, és annak nyomán veszélybe sodródna a jelenleg tapasztalható globális konjunktúra.

A miniszter arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette: 25 százalékos védővámot vezet be az acél, 10 százalékosat pedig az alumínium importjára. Csong San szerint Kína nem akar ilyen konfliktust, de kész arra, hogy határozottan megvédje saját érdekeit, és képes a kihívások megválaszolására.

Trump döntése ugyan nem csak a kínai eredetű fémáru behozatalára vonatkozik, de általános az egyetértés abban, hogy az első számú címzett Peking. Kanada és Mexikó - mint az Egyesült Államok két tárgyaló partnere az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás keretében - már eleve számíthat a mentességre, az EU és Japán pedig erősen lobbizik ennek érdekében.

Az a nézetet viszont nagyon széles körben osztják, hogy az olcsó kínai acéláru dömpingje erősen torzítja a kereskedelmi feltételrendszert. Az Egyesült Államok és Kína gazdasági kapcsolataiban jelentősen megnőtt a feszültség, miután a tavaly januárban hivatalba lépett Trump kezdettől fogva éles szavakkal ostorozza, tisztességtelennek minősíti Kína kereskedelempolitikáját.

A kínai kereskedelmi miniszter most azt állította, hogy az Egyesült Államok rendre a valóságosnál mintegy 20 százalékkal nagyobbra értékeli a Kínával szembeni amerikai kereskedelmi deficit szintjét. Azt nem fejtette ki, hogyan jutott erre az adatra. Az amerikai és a kínai kormány élvek óta eltérő adatokat tesz közzé, és a különbség gyökere az, hogy a kínaiak csak az „első kikötőt” veszik figyelembe az áruk célállomásaként, az amerikaiak pedig a végállomást.

Amerikai adatok szerint az Egyesült Államoknak tavaly 375 milliárd dollár volt a kereskedelmi hiánya Kínával szemben. Ha ezt 20 százalékkal csökkentjük, akkor is olyan összegről van szó, amely bilaterális relációban az egyik legmagasabb amerikai deficittel ér fel. Csong San szerint lehetne jóval magasabb is az amerikai export, ha Washington engedélyezné a kettős – polgári és katonai – célokra is alkalmas szuperszámítógépek Kínába történő exportálását.

Kárpáti János