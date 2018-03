Inog Fico széke

A Jan Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolása által elindult szlovák politikai lavina, már komolyan veszélyezteti a Fico-kormányt.

A kormánykörökig elérő maffiát leleplező szlovák oknyomozó újságíró, Jan Kuciak és élettársa meggyilkolása valóságos politikai lavinát indított útnak Szlovákiában. A február végén, nagymácsédi otthonában holtan talált 27 éves újságíró és menyasszonya halála a rendszerváltás utáni legnagyobb tüntetéssorozatot indította el a szomszédos országban. Az első nagyméretű tüntetésekre Kuciak temetésének előestéjén, március 2-án került sor, de a demonstrációk e hétvégén is folytatódtak, újra több tízezren vonultak utcára Pozsonyban a Fico-kormány menesztését követelve. Az ellenzék is bizalmatlansági indítványt nyújt be, a kormánykoalíció inog. Andrej Kiska államfő maga is részt vett a Kuciak temetése alkalmával rendezett tüntetés-megemlékezésen.

A civil szervezetek és az ellenzék nem az újságíró meggyilkolásával vádolja a kabinetet, hanem a korrupció elhatalmasodása illetve amiatt követeli a miniszterelnök lemondását, ami Kuciak leleplező riportjából kiderült, vagyis, hogy kormánykörökig, asszisztense révén egészen a Fico titkárságáig ért el az olasz maffia hálója. Kezdetben csak Robert Kalinák belügyminiszter menesztését követelték a tüntetők, mert az ő neve merült fel elsőként a maffiakapcsolatokban, de Fico egyelőre nem engedi el Kalinák kezét, bár a koalíció sorsa is úgy tűnik, személyétől függ. Az Andrej Danko vezette SNS már több Smer politikus menesztésének szükségességét meglebegtette a koalíció áraként, a Bugár Béla vezette Híd-Most Kalinák távozását tartja vízválasztónak. Hét végén Bugár tárgyalt Ficoval, de a magyar politikus mindaddig nem nyilatkozik a Híd feltételeiről, míg az egyeztetések folynak. Azt viszont leszögezte, a kormány menesztése az ellenzék érdeke. A Híd maga is komoly belső feszültséget él át, több elsővonalbeli politikusa hajlik a koalícióból való távozásra.

Robert Fico egyelőre nem találja az ellenszert, múlt héten ő is előhúzta a Soros kártyát, amivel csak olajat öntött a tűzre, elsősorban az ifjúság körében. Pénteken minden szlovákiai felsőoktatási intézményben rektori vagy dékáni szabadnapot rendeltek el, hogy a diákok részt tudjanak venni a tisztességes Szlovákiáért nevet viselő megmozduláson. Az intézményvezetők a Főiskolák Diáktanácsának felhívásának tettek eleget.

Megszólalt a válság kapcsán Orbán Viktor is. A magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy ő, aki, mint fogalmazott, régóta tapossa ezt a szakmát és a jelekből is olvas, látja Soros György és szervezetei keze nyomát a szlovák belpolitikai válságon. Egy percig sincs kétsége afelől, hogy ez a hálózat mindent megtesz, hogy a bevándorlásnak ellenálló kormányokat megbuktassa – állította a magyar kormány feje.

Orbán és a nemzet Szlovákiának ma olyan kormánya van, amely nem akar bevándorlóországot csinálni a saját hazájából – mondta Orbán Viktor, letéve a garast Fico és kormánya mellett. Csakhogy az MKP, amelyet Bugárékkal ellentétben magyarnak és stratégiai partnernek tekint Budapest, Fico lemondását sürgeti. Orbánnak azonban sokkal fontosabb a Visegrádi négyek egységes kiállása Brüsszellel szemben, mint a szlovákiai magyarság helyzete és álláspontja. A miniszterelnök úgy ápol jó kapcsolatot a szocialista Ficóval, hogy Szlovákiában hatályban van a magyarokat (is) sújtó diszkriminatív nyelv- és állampolgársági törvény.

Gál Mária