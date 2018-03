Öt hónap után nyert újra a Vasas a bajnokságban

Az éllovas FTC és az üldöző Videoton is nagy különbséggel győzött a labdarúgó NB I legutóbbi játéknapján, a Vasas pedig október óta először nyert a bajnokságban.

Kellemes, az évszakhoz illő időben kezdődtek a szombati délutáni mérkőzések, Újpesten is csupán néhány, a kispadok mellé söpört hókupac emlékeztetett a pár nappal korábban tapasztalható télre. Arra pedig, hogy azért csak-csak egy magyar bajnoki mérkőzést rendeztek, az eredményjelzők figyelmeztették az erősen foghíjas lelátó népét, hiszen hiába van immáron két eredményközlő berendezés is Újpesten, a Vasas és a Honvéd összecsapásának kezdetén – munkanap ide vagy oda – egyik sem üzemelt.

Az arénát az új Illovszky-stadion átadásáig bérlő angyalföldiek kezdőcsapatát a kilenc nyeretlen összecsapás után némileg átszervező vezetőedző, Michael Oenning ezzel együtt is elégedett lehetett a látottakkal, a vendéglátó együttes jól kezdett. Pillanatokkal azt követően, hogy a 10. percben a nézők tekintete előbb a problémát orvosolni hivatott szakemberek segítségével "életre keltett" - ám a részeredmény és a pontos idő mellett a mérkőzésből eltelt perceket később sem mutató - villanyújságra szegeződött, a nagyérdemű kisvártatva a Vasas-játékosok boldogságát láthatta, hiszen a válogatott bő keretébe meghívott Berecz Zsombor a tizenhatos előteréből célozva bevette Gróf Dávid kapuját. Innentől kiegyenlített játék zajlott, a második játékrész kezdetéig egy érvénytelenített gólig jutott a Vasas.

A térfélcserét követően aztán felpörögtek az események. A 46. minutumban Barczi Dávid duplázta meg a házigazda előnyét, két perccel később viszont már Eppel Márton szépített a másik oldalon. Miközben a helyi műsorközlő tízpercenként bemondta, hogy éppen hol is tart a találkozó, a címvédő kispestiek "támadgattak", a hazaiak pedig leginkább kontrákból voltak veszélyesek: a 72. percben például Vida Máté már a kapust is kicselezte, mégsem talált be.

A végeredmény már nem változott, fontos győzelemnek örülhettek a Vasas-drukkerek. A sikernek köszönhetően a Fáy utcában átmenetileg nincs napirenden az edzőkérdés - a Honvéd-tábor köreiben annál inkább, a vendégszurkolók ugyanis az újabb vereség után kórusban szidták Supka Attilát, egyúttal éltették a tavalyi sikerkovácsot, Marco Rossit.

"Az érzelmek most másodlagosak, fontosabb, hogy a játékosok úgy hajtották végre a taktikai utasításokat a Honvéd ellen, ahogy kértem" – nyilatkozta a győzelem után Oenning az érdeklődő újságírók gyűrűjében. - Nem volt egyszerű a csapatnak meghallgatni a kritikákat a Haladás ellen elveszített meccs után, de a mai mérkőzéssel azt hiszem, visszatért az önbizalmunk, erre pedig tudunk építkezni a következő mérkőzések előtt is – tette hozzá a tréner.

Az NB I élén egyébként nem változott a helyzet: a Ferencváros a büntetőt hibázó Böde Dániel három góljának (is) köszönhetően kiütéssel küldte haza a kiesés elől menekülő Balmazújvárost, a játéknap zárómeccsén pedig a Videoton nyert magabiztosan a Diósgyőr ellen.

A versenyfutás szombaton a 23. fordulóval folytatódik.

Nem szabad hátradőlni

Vida Máté, a Vasas 22 éves középpályása a kihagyott helyzete ellenére is boldogan nyilatkozott lapunknak.

- A 72. percben eldönthette volna a meccset.

- Valóban, az elrontott ziccerem után én is kettőzött erővel védekeztem, kellemetlen lett volna, ha elúszik a győzelmünk. Annak köszönhetően, hogy kicsit feljebb kerültem, több lehetőségem volt a kapu előtt, mint általában. Remélem, többször tudok ezen a poszton játszani, legközelebb pedig igyekszem értékesíteni a helyzetet.

- Öt hónapja nyertek legutóbb - nem tegnap volt.

- Amikor beértünk az öltözőbe kissé tanácstalanok is voltunk, hogy most akkor hogyan is kéne örülni a sikernek, olyan régen nyertünk legutóbb. Boldogok vagyunk és reméljük, ezzel visszatérünk a helyes útra.

- Mi volt más ezúttal, minek köszönhető a siker?

- Szerintem eddig is odatettük magunkat, most viszont azzal, hogy kicsit változtattunk a felállásunkon, megzavartuk a Honvédot. Jól működött a játékunk.

- Átszakadt a gát, innentől nem téma a kiesés?

- Nem szabad hátradőlnünk, maximális koncentráció kell a jövő héten is, csak így lehet esélyünk a Diósgyőr ellen.

Hatos Szabolcs