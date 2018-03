Simonka cégénél vizsgálódnak az ügyészek

A fideszes országgyűlési képviselő szerepét is áttekintik a Magyar Termés TÉSZ Kft. költségvetési csalás gyanúját felvető ügyében.

Újabb részletek derültek ki Simonka György, fideszes országgyűlési képviselő cégét is érintő büntetőeljárásról. A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) ugyanis Bod Tamás, az Együtt Békés megyei képviselőjelöltjének – egy Simonkával jelenleg is folyó büntetőperében kezdeményezett bizonyítási indítványára – tájékoztatást küldött a Gyulai Járásbíróság. E szerint az egész ügy évekkel ezelőtt kezdődött, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megvizsgálta Tóth Szilveszter résztulajdonában álló Paprikakert TÉSZ Kft., valamint a Simonka György tulajdonában is lévő Magyar Termés TÉSZ Kft. gazdálkodását.

Az ellenőrök mindkét cég esetében visszaéléseket találtak, méghozzá a vállalatok által igénybe vett támogatásokkal kapcsolatban. A NAV Központi Hivatal Pénzmosás Elleni Információs Irodája feljelentést is tett az ügyben, majd az adóhatóság Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága nyomozást rendelt el 2014. július 14-én üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt. Az ügy a Központi Nyomozó Főügyészségnél kötött ki, amely jelenleg Tóth Szilveszter és társai ellen nyomoz különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmény miatt.

A KNYF tájékoztatása szerint Simonka György esetében azt vizsgálják, hogy a politikusnak – aki Magyar Termés TÉSZ Kft. egyik tulajdonosa – milyen szerepe volt a céggel kapcsolatos jogügyletekben. A politikust eddig nem hallgatták ki gyanúsítottként, erre egyébként nem is lenne lehetőség, hiszen országgyűlési képviselőként védi a mentelmi joga. Simonka egyébként az áprilisi választáson is indul Békés megye 4-es körzetében.

Polt Péter legfőbb ügyész tavaly nyári tájékoztatása szerint a jelenleg már felszámolás alatt álló Magyar Termés TÉSZ Kft. 973 millió forintos kárt okozott Magyarország és az Európai Unió költségvetésének. A költségvetési pénzek kapcsán tévedésbe ejtés, illetve valótlan tartalmú nyilatkozatok miatt folyik a nyomozás, tizennégy személyt gyanúsítottként hallgattak ki és két személyt előzetes letartóztatásba helyeztek – írta akkor a legfőbb ügyész, aki egyben azt is megjegyezte, hogy az okozott kárt nem térítették meg.

A büntetőeljárás során gyanúsítottként hallgatták ki például Kékessy Györgyöt, a Magyar Termés TÉSZ Kft. akkori ügyvezetőjét. Esetében megalapozott a gyanú üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének elkövetésére. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, így a gyanúsítottak és a terhükre rótt cselekmények köre még bővülhet – közölte a KNYF.

A fideszes politikussal kapcsolatos ügyre úgy derült fény, hogy Bod Tamás feljelentést tett Simonka ellen tiltott fedezetelvonás miatt. Az Együtt Békés megye 4-es körzetének jelöltje szerint ugyanis Simonka György azért adta el újkígyósi házát egyik rokonának, mert a Magyar Termés TÉSZ Kft. felszámolás alá került, ráadásul jelentős tartozást is felhalmozott. Ha viszont nincs a tulajdonában ingatlan, nem lehet behajtani a kintlevőségeket sem – állította még 2016-ban Bod Tamás.

A feljelentést akkor elutasította az ügyészség, az indoklásból viszont kiderült, hogy ezt azért tette, mert már folyamatban van egy vizsgálat „szoros tárgyi és személyi összefüggés folytán” Simonka György érintettségével. Ennél többet azonban eddig nem lehetett tudni. A Bod Tamás által tett állításokat végül csatolták a már meglévő nyomozáshoz, és más feljelentésekkel együtt vizsgálják a megállapításait.

Bod Tamás azért kaphatott most bővebb felvilágosítást az ügyben, mert Simonka György feljelentést tett ellene rágalmazás miatt, az erről szóló pert pedig tartalmilag befolyásolhatja, hogy pontosan miért is vizsgálódnak Simonkával kapcsolatban. – Ebben a rágalmazási perben rosszul áll a kormánypárti politikus, korábban ugyanis orvosi igazolással maradt távol, ám abban az időpontban jól dokumentálhatóan vállalt egyéb megjelenéseket is – állította Bod Tamás. A politikus szerint ráadásul tavaly Simonka azt kezdeményezte a bíróságnál, hogy ne ellene folyjon a per, hanem inkább minden olyan médium ellen, amelyik beszámolt erről. Ezért olyan indítvánnyal élt, hogy a Gyulai Járásbíróság jelölje ki az összes, területileg illetékes rendőrkapitányságot a nyomozás lefolytatására, majd ezek után ezt kapcsolják hozzá a már folyó rágalmazási ügyhöz. Ezt a bíróság elutasította – mondta Bod Tamás.

Lőrincz Tamás