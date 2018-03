Kié lesz a vagyon? - Osztozkodás miatt szünetelhet Hosszúék válópere

Jogi képviselőiken keresztül közös kérelmet nyújtott be a válóper szüneteltetésére Hosszú Katinka és Shane Tusup, ezért bár beidézték őket a bíróságra, tárgyalás nem volt - írta a Blikk.

Ennek oka lehet a kibékülés lehetősége, de a lap szerint inkább akkor szoktak a felek közös kérelemmel szüneteltetést kérni, ha a per folytatása előtt a felek anyagi kérdésekben akarnak megegyezni. Ha egy válóperben a felek közös kérelmet nyújtanak be az ügy szüneteltetésére, az azt jelenti, hogy hat hónap haladékot kérnek a bíróságtól - mondta a lapnak dr. Kamarás Péter jogi szakértő. Akár sikerül megegyezni, akár nem, utána lehet kérni a per folytatását. Ha azonban ezt egyik fél sem teszi meg, a per megszűnik - mondta a szakember, aki hozzátette, érzelmi okok sincsenek kizárva, előfordult már, hogy a szüneteltetés alatt kibékült a felperes és az alperes, de nem ez a jellemző. Ha mégsem akarnának válni, akkor elállnak a pertől, nem pedig szüneteltetik.

Hosszú Katinka és Shane Tusup esetében az osztozkodás igencsak időigényes lehet, mert az elmúlt években a versenyeken szerzett pénzdíjakkal, jutalmakkal, szponzori pénzekkel nagyjából egymilliárd forintos vagyont gyűjtöttek.

Az olimpiai bajnok sportoló és edző férjének kapcsolata tavaly novemberben romlott meg; a hírek szerint hónapok óta nem élnek és nem is dolgoznak együtt..