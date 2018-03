Magyar bojkott az ENSZ-ben

Magyarország mindaddig bojkottálja megállapodást az ENSZ globális migrációs csomagjáról, amíg a világszervezet el nem fogadja a magyar kormány 12 pontos álláspontját. Ezt Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter jelentette be New Yorkban. A magyar diplomácia irányítója első lépésben megakadályozta, hogy az Európai Unió képviselője ismertethesse a vitában a közös brüsszeli álláspontot.

A második, kormányközi fordulóval folytatódik hétfőn a vita New Yorkban az ENSZ globális migrációs csomagjáról. Az ülés előtt Szijjártó Péter ultimátumot adott: nem hangozhat el közös európai uniós álláspont addig, amíg Brüsszel nem fogadja el a témával kapcsolatos mind a 12 magyar javaslatot. (Az Európai Tanács jogi szolgálata Magyarország felvetésére közölte, hogy kizárólag akkor szólalhat fel az EU delegációvezetője vagy a soros elnökség, ha mind a 28 tagállam egységes akaratát tükröző álláspont van.)

AZ ENSZ Közgyűlés 2016-ban döntött arról, hogy szükség van két javaslatcsomagra, a menekültek és a migráció témájában. Eszerint a világszervezetnek foglalkoznia kell a háborús övezetekből menekülők mellett azokkal is, akik a jobb megélhetésért hagyják el hazájukat. A javaslatcsomag tárgyalását akkor Magyarország is támogatta, sőt a most ajánlott 12 pontból több szerepel az eredeti tervezetben is. Köztük a legfontosabb, hogy „a nemzetállamok szuverén joga migrációs politikájuk szabályozása”, és az is, hogy az elfogadott szöveg semmilyen jogi kötelezettséget nem ró a tagállamokra.

Nem kétséges, hogy a magyar kormány mostani akciója elsősorban belpolitikai indíttatású, és nem annyira a menekült kérdésről, mint inkább a közelgő választásokról szól. Az ENSZ elleni kampányt január 19-én indították el, amikor Orbán Viktor, szokásos péntek reggeli rádióinterjújában először emelte be a közbeszédbe Soros György mellé az ENSZ-t. A miniszterelnök akkor azt mondta: „az ENSZ olyan program bevezetését tervezi, amely segíti a világméretű migráció”. Néhány héttel később indult a kormány „tájékoztató kampánya” az ENSZ-javaslatról, amelyben egyebek között azt állítják, hogy az ENSZ azt akarja, hogy „bontsák le a bevándorlás útjában álló kerítést”, folyamatosan fogadjanak be migránsokat, és fizessék a migránsok letelepedését és munkavállalását”. A kampány fő eleme egyébként a Soros-plakátokat váltó ENSZ-ellenes plakátháború. ( forrás: Euronews)