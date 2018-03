A tüntetők elérték - Lemond a szlovák belügyminiszter

Bejelentette lemondását hétfőn Robert Kalinák szlovák belügyminiszter, akinek távozását az elmúlt napokban többször is követelte az ellenzék - írja gyorshírben az MTI. A lépés nem meglepő, ahogy a Népszava megírta: bizony, meglehetősen ingatag volt már a szék Kalinák alatt.

Döntését Robert Kalinák azzal indokolta, hogy távozásával is szeretne hozzájárulni az országban kialakult helyzet stabilizálásához. "Távozásom után a vizsgálati szerveknek nagyobb nyugalmuk lesz a munkájukhoz" - mondta Kalinák, aki a legfontosabb jelenlegi célként Ján Kuciak újságíró és élettársa meggyilkolásának kivizsgálását jelölte meg.

A belpolitikai válságot kirobbantó gyilkosság - a fiatal Jan Kuciak újságírót ölték meg barátnőjével együtt - egy politikai lavinát indított el Szlovákiában. A kormánykörökig elérő maffiát leleplező oknyomozó újságíró és menyasszonya kivégzése a rendszerváltás utáni legnagyobb tüntetéssorozatot indította el a szomszédos országban. Az első nagyméretű tüntetésekre Kuciak temetésének előestéjén, március 2-án került sor, de a demonstrációk e hétvégén is folytatódtak, újra több tízezren vonultak utcára Pozsonyban a Fico-kormány menesztését követelve. Az ellenzék is bizalmatlansági indítványt nyújtott be, gyakorlatilag nem csak Kalinák széke, de az egész kormánykoalíció inog. Andrej Kiska államfő maga is részt vett a Kuciak temetése alkalmával rendezett tüntetés-megemlékezésen.