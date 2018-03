"Péntektől igencsak széttartanak a lehetséges forgatókönyvek, melyek közül akadnak szélsőséges verziók is a következő hétvége időjárására vonatkozóan" - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán, ezért arra hívták fel a figyelmet, ne cseréljük még le a téli gumikat az autónkon.

A meteorológiai szolgálat honlapján és az Időképen is az látszik, most legalábbis, hogy a hosszú hétvégén eső, és lehűlés várható, sőt a jövő héten visszatérhetnek az éjszakai fagyok is.