Enyedi filmje kapta a magyar Oscart

Tarolt a Testről és lélekről a 3. Magyar Filmdíj gálaestjén, amelyet vasárnap este rendeztek meg a Vígszínházban. Enyedi Ildikó műve lett a legjobb játékfilm, mindemellett a legjobb forgatókönyv és rendezésért járó díjat is besöpörte. A Testről és lélekről szereplői is diadalmaskodtak, hiszen Borbély Alexandra kapta a legjobb női főszereplőnek, Tenki Réka pedig a legjobb női mellékszereplőnek járó díjat kapta. Enyedi Ildikó nem volt jelen, videóüzenetében elmondta: nagyon boldog, de hiányzik ma a szakmából az összetartás és együttlét, amely Jancsó Miklós és Szabó István korosztálya esetében megvolt – megemlítve a régi pécsi filmszemléket is.

A fő elismerések közül a legjobb férfi főszereplő Rudolf Péter lett az 1945 című filmért, a közönségdíjat pedig Herendi Gábor a Kincsem című műve kapta. A tévéfilmek mezőnyében az Árulók volt a legdominánsabb mű, a legjobb film mellett további négy elismerést vihetett haza: Fazakas Péter - legjobb rendezés, Sztarenki Dóra - legjobb női főszereplő, Hegedűs D. Géza - legjobb férfi főszereplő, Köbli Norbert - legjobb forgatókönyv. Legjobb dokumentumfilmnek Tuza-Ritter Bernadett az Egy nő fogságban című alkotása lett, a legjobb kisjátékfilmnek járó elismerést a Földiek, Freund Ádám rendezése kapta, míg az animációk között a Pataki Szandra rendezte WireLess lett a győztes.

Túllépve a száraz tényeken érdemes megemlíteni: a Magyar Filmdíjon azokat a műveket vették figyelembe, amelyeket beneveztek a február elején megrendezett Magyar Filmhétre – azaz a mostani gála az egy hónappal korábban megrendezett mustra díjkiosztója volt. De nem ez volt az egyetlen formabontó elem, hanem az is, hogy a szervezők totálisan lekoppintották az Oscar díjkiosztó stílusát. Ez megmutatkozott a kifejezetten unalomba fulladó formában is: színészeink és alkotóink prezentálták a kategóriákat. Legtöbbször semmitmondó szöveggel, az üdítő kivétel Gryllus Dorka volt, aki megkérte a szakmát, hogy gondolkozzanak több női szereplőben.

A show jegyében Wolf Kati és a Tóth Vera előadta A legnagyobb showman egyik betétdalát. Kérdés, hogy miért nem egy magyar dalt adtak elő, hiszen A szerelem gasztronómiája című magyar tévé-musical több kategóriában is jelölt volt, ha már a Pappa Piát nem akarták „megidézni”.

Forrás: Testről és lélekről/Facebook

A leginkább megosztó azonban maga az est házigazdája, Nacsa Olivér volt, aki egyik performanszában kifigurázta – a gálától távol maradó – Borbély Alexandrát. A soha nem látott mellékszereplő díját átvevő Nacsa hosszasan imitálta Borbély Alexandra meghatottságát, amikor átvette a legjobb európai színésznőnek járó elismerést. Nem volt sem vicces, sem túlságosan ízléses.

Szóval, a hazai gála műfajon még bőven van mit fejleszteni.

Csákvári Géza