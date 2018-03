Április 8-án eldől, meg lehet-e vezetni egy egész országot. Vagy legalább a nagyobbik részét. A tét nem csekély. Tisztában van ezzel a miniszterelnök is, aki most egyetlen lapra tette fel a saját jövőjét (vele az egész országét): védjük meg Magyarországot. Ez - szerinte - csak egyetlen módon lehetséges - ha (továbbra is) nemzeti kormány lesz, amely "kiáll az ország mellett". Ennyire egyszerű. Ha ő és társai nem maradhatnak, akkor elvész a nemzet. Akkor bevándorlóországgá válunk. Soros, Brüsszel, ENSZ, minden kormányváltásra készülő erő bűnbak.

De hogy minden (jó) magyar értse, miről van szó, még tovább is mentek. Ha jönnek a migránsok, az nem szimplán a biztonságot fenyegeti, hanem pénzügyi következménye is van. Akkor nincs családtámogatás, nyugdíj, jólét. Nem elég, hogy megtámadnak, még szegénységbe is taszítanak. Van-e, aki ezt akar(hat)ja?

Ki van ez találva. Már csak az a kérdés, ha Orbán Viktor és megmondóemberei naponta elismétlik, az elég hatásos-e. És persze az is eldől, ezekkel a módszerekkel sikerül-e megfélemlíteni a társadalom jelentős hányadát. Alföldi Róbert példája arra utal, hogy a jelenlegi hatalom nem finnyás, ha sértve érzi érdekeit. Pedig csak arról volt szó, hogy a színész elmegy Zalaegerszegre egy fórumra, ahová meghívták. Azt is megígérte, nem politizál. De aztán lemondták, amikor pedig a helyi civilek mégis megszervezték volna, kiderült, nincs hely, ahol megtarthatnák. Mert akik bérbe adhatnák, azok (is) félnek, mivel megfenyegették őket.

Ennyi a történet. Az ország - a nemzet - kicsiben. Alföldi azt kérdezi - függetlenül a pártszimpátiától -, tényleg ilyen országban akarunk élni? Vagy ha úgy tetszik: tényleg csak a "bevándorlóország" és a "nemzeti kormány" között lehet választani? Valóban meg lehet félemlíteni és félre lehet vezetni egy egész országot?

Lehet aggódni.

Sebes György