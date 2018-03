Czeglédy Csaba büntetőeljárását felfüggesztette a NVB, és ki is engedték előzetes letartóztatásából, mert képviselőjelölt lett, ezért megilleti a mentelmi jog. Polt Péter legfőbb ügyész 24 órán belül kezdeményezte a NVB-nál a mentelmi jog felfüggesztését, amit a NVB el is fogadott. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (az OLAF) javasolta az ügyészségnek az Elios elleni vizsgálatot, melynek a vizsgált időszakban Tiborcz István - Orbán veje - volt az egyik tulajdonosa, mert súlyos szabálytalanságot, csalást állapított meg. Az ügyészség közlése szerint a vizsgálat évekig el fog tartani. No komment.

Molnár István