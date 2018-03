Szavazni, de hol?

Több ismerősömnek az állandó lakcíme mellett tartózkodási lakcíme is van, vagyis kétlaki. Most, a szavazáskor azonban dönteniük kell, hogy a két hely közül hol szavazzanak. És ez elég nagy dilemma: ha valaki nem akar az egyik helyen a neki nem tetsző pártra, egyénre voksolni, és van a másik címen egy neki tetsző, akkor át kell jelentkeznie, egy külön erre a célra adott formanyomtatványon. És persze el is kell mennie az adott helyre. Van, akinek egész napos program ez, csupán azért a pár percért, hogy bedobja a céduláját. Mert ha nem megy el szavazni, elvész a választási lehetősége.

Makovics János