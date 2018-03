A közmédia hősét rágalmazásért, zaklatásért is elítélték Svédországban

Hétrendbeli rágalmazásért, közbizalom elleni bűncselekményért és zaklatásért ítélték el Svédországban azt a nőt, C-t, aki a magyar közmédiában azt állította: azért jött vissza Svédországból, mert ott nagyon rossz a közbiztonság, tudta meg az Index.

A lap birtokába került hatósági iratok szerint a svéd-magyar nő, aki állítólag a romló közbiztonság miatt költözött Magyarországra, több mint hétszázezer forintnyi koronát kellett, hogy fizessen több sértettnek is, akik valamennyien svéd állampolgárok.

Néhány példa, hogy miért ítélték el: egy svéd szomszédnőjével összeveszett, aztán elkezdett sms-eket írogatni másoknak, amelyben kurvának és pszichopatának állította be a szomszédját. Veszekedés közben kávét öntött a szomszédjára, a sértett ezt levideózta, de szemtanúk is vallottak az ügyben. Egyszer pszichológusnak, máskor állatvédőnek, hivatalos személynek adta ki magát.

A magyar közszolgálati televízió úgy mutatta be a nőt, mint aki Stockholmban dolgozott. A róla megszerzett hatósági iratokban azonban nyoma sincs annak, hogy valaha is élt volna a svéd fővárosban. Az iratok szerint C. a Dániához közeli Båstadban élt, egy pár száz fős, gazdag svéd polgárok által kedvelt településen. Mindezek fényében C. azon állítása is erősen kétségbevonható, hogy például egyszer metróval ment be a munkahelyére és egy bevándorló férfi megtámadta: Båstadban ugyanis nincs metró.

A teljes cikk itt olvasható.