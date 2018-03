Családok százainak a nem tud fizetni a ruhagyár

Több mint négyszáz munkahely megtartásáért és februári munkabérük kifizetéséért demonstrált a Styl Fashion Kft. dolgozóinak kétharmada hétfőn a szombathelyi városháza előtti téren, írja az MTI.

A Styl azért nem tud fizetni, mert a vállalat adótartozásai miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 150 millió forintos inkasszót nyújtott be a cég számlájára. Rabi Ferenc, a Bánya, Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezetének (BDSZ) elnöke a demonstráción azt hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy a dolgozók ne kapják meg a fizetésüket. A szakszervezeti vezető megjegyezte, hogy a Styl-nek 25 százalékban a szombathelyi önkormányzat is tulajdonosa, éppen ezért megfogalmazása szerint a városnak is érdeke, hogy a cég jól működjön, hogy hosszú távon megmaradjanak a munkahelyek.

A demonstrálók és a szakszervezet képviselőit fogadta hivatalában Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP) polgármestere. A megbeszélést követően Rabi Ferenc felolvasta a demonstrálóknak a polgármester levelét. A városvezető arra emlékeztette a tüntetőket, hogy 2017 óta összesen 200 millió forintos tagi kölcsönt szavazott meg a közgyűlés a Stylnek, de az erről szóló szerződést a cég ügyvezetője nem írta alá. A levél szerint az önkormányzat a tulajdonrésze arányában továbbra is kész segíteni. Arra az esetre, ha a többségi tulajdonos a gyár bezárása mellett dönt, létrehoznak egy a "Styl-károsultakat" segítő munkacsoportot. A demonstrálók nemtetszéssel fogadták a gyár esetleges bezárásának említését.

A demonstrációt követően Bognár Katalin, a Styl Fashion ügyvezetője az MTI-nek elmondta: tavaly októberben a menedzsment és a szakmai befektetők összeállítottak egy cselekvési tervet, amelyben leírták, hogy további 320 millió forint állami segítségre lenne szükségük ahhoz, hogy talpra álljon a cég. Szólt arról, hogy 2015-ben a Styl a munkahelyek megőrzése érdekében - több mint 10 éven át tartó felszámolási eljárás után - 1 milliárd 470 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatásban részesült. Időközben kiderült az is, hogy az önkormányzat 25 százalékos tulajdonrésze kizárja, hogy bizonyos pályázatokon a cég elinduljon. Jelenleg a Styl sem a munkaerejével, sem pedig a létszámával nem tud szabadon gazdálkodni, ami a piaci viszonyok között komoly hátrányt jelent - fűzte hozzá. Arra a kérdésre, hogy a szakmai befektetők által korábban megígért 2,2 millió euró befektetés miért nem valósult meg, azt mondta, voltak kisebb arányú befektetések, de bizonyos stratégiai döntések meghozásához szavai szerint a tulajdonosok közös döntésére lenne szükség.

Bodnár Katalin elismerte: jelenleg a dolgozók végkielégítésére se lenne elég pénzük, de szavai szerint nem a bezárásban, hanem a további működésben gondolkodnak, nem tartanak szükségesnek nagyobb lészámleépítést sem. Az ügyvezető közölte: március 19-re rendkívüli taggyűlést hívott össze, ezen hozzák majd meg reményei szerint a helyzet megnyugtató rendezéséhez szükséges döntéseket.

Az Éjen Szombathely - MSZP-DK-Együtt szombathelyi közgyűlési frakciója már korábban bejelentette, hogy március 14-e szerdára rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi, amelynek fő célja szerintük az lenne, hogy első sorban a Styl-dolgozók bérének kifizetésére találjanak megoldást.