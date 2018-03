Lúdtalpat szülői türelmetlenség is okozhat, de a magassarkú "saját bűn"

Nőknél gyakoribb

A lúdtalp népbetegség, ráadásul egy komplex kórkép, „orvosi esernyőfogalom”, ami magában foglalja a hosszanti, illetve a legfontosabb harántboltozat ellapulásának különböző kombinációit – mondta Dobos Márta, az Oxygen Medical ortopéd szakorvosa a Népszavának. Általában együtt szokott süllyedni a hosszanti és a harántboltozat, de mindennek oka, hogy a sarok bedől. Hátulról nézve befelé dől a boka, a boltívek lapulnak, máshogy húznak az inak, ennek pedig számos következménye lesz, például bütyök és kalapácsujj is kialakulhat. A végtag kóros terhelése miatt a térd-, de akár a csípőízület is elkophat. A lúdtalp kialakulásának legfőbb oka a nem megfelelő cipő – kéreg nélküli, amely nem tartja a bokát, sarkat, ilyen például a balerinapapucs – viselése, de a kötőszövet gyengesége is okozhatja. A nőknek ez általában „alapból” lazább. Dobos Márta hozzátette, a túlsúly is okozhat vagy fokozhatja a lúdtalpat, már gyerekkorban is.

Illusztráció: pexels.com

Minden gyerekláb egyedi

Lúdtalp csak már járni tudó kisgyermeknél alakulhat ki, a sarok kifelé dőlése és a gyors elfáradás jelezheti a bajt. A szülői türelmetlenség is előidézheti; a kierőszakolt állás és járás túlterhelést okozhat. Az ortopéd szakorvos azt ajánlja, a gyerekek minél többet „mezítlábazzanak”, de szigorúan csak természetes talajon – homokban, füvön, göröngyös földön –, szobában, kemény talajon tilos, mert ott szétterül a láb, nincsenek olyan talajelemek, amelyek kapaszkodásra kényszerítenék a talpizmokat. Óvodásoknak szobában magasszárú, bokát tartó cipő viselése ajánlott, ami lehetőleg elöl legyen kivágott, hogy ne izzadjon bele a láb. „Nem öröklünk egymástól cipőt, mert minden egyes gyerekláb is egyedi.”

Betét helyett

Gyermekkorban az esetek csupán öt százalékában indokolt a lúdtalpbetét viselése, inkább speciális torna és szabadtéren olyan puhatalpú cipő viselése ajánlott, ami engedi a szaladgálás közbeni kapaszkodást. A végleges boltíveken a hosszanti növekedési időszak lezárultáig, lányoknál nagyjából 12, fiúknál akár 18 éves korig lehet korrigálni. A lúdtalpbetét egy külső, passzív támasztékot ad a boltíveknek, addig korrigál, ameddig hordjuk, ami azt jelenti, hogy állandóan viselni kell járáskor és álláskor. A legjobb megoldás a – jó minőségű - gördülőtalpas cipő használata, amit ugyan nehezebb megszokni, de akár a műtétet is el lehet vele kerülni. Olyan, mintha természetes talajon járnánk, megerősíti a talpizmokat, ezáltal – rendszeres használat esetén - helyrehozza a boltíveket, felnőttkorban is. Sokszor a kötőszövetes lemezek határozzák meg a láb állapotát is, ezért célszerű ezeket tornáztatni.

Tornatipp Reggel ébredés után, de még felkelés előtt az ágy szélén két teniszlabdával egy percig masszírozzuk át a talpainkat.



Dobos Márta elmondta, a műtétet azért is jobb elkerülni, mert a lúdtalp és következményei, a bütyök és a kalapácsujj is kiújulásra alkalmas. Műtét után viszont nincs más választás: betétet kell hordani.

Illusztráció: pexels.com

A térdet is „kinyírja” a magassarkú

„A 4-5 centinél magasabb sarok, megváltoztatja a test terhelési tengelyét, és túlterheli a térdet. Nemcsak a lábfej megy tönkre, bütyök és kalapácsujj alakul ki, hanem a térd is kikészül, ha valaki állandóan magas sarkú cipőben jár” – mondta Dobos Márta. Azzal nincs gond, ha egy-két órára kirittyentjük magunkat és belibbennünk a terembe, de a magas sarkúban táncolást jobb lenne elkerülni.

Barabás Júlia