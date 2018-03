Várhatóan kettészakad Bugár Béla pártja, a Híd. A vezetés ugyanis nem tudott egységes álláspontot kialakítani abban, hogy az oknyomozó újságíró, Ján Kuciak meggyilkolása utáni helyzetben továbbra is együtt tudnak-e működni Ficóékkal, vagy sem. Többen jelezték: ki akarnak lépni a pártból, s ellenzékbe vonulnak. A kormánynak azonban így is marad elég támogató szavazata a parlamentben, így nem kell új választást kiírni. A legrosszabb forgatókönyv az lenne, ha Marián Kotleba neonáci pártjának néhány képviselője is átpártolna a koalícióhoz. A válság azután sem csillapodott, hogy bejelentette lemondását Robert Kalinák szlovák belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes, akinek a távozását nem csupán az ellenzék, hanem a Híd is szorgalmazta az egész országot megrázó újságíró-gyilkosság nyomán. Ján Kuciak fiatal oknyomozó újságírót és élettársát a vidéki házukban lőtték agyon. Bugár azt a feltételt szabta a kormányban maradáshoz, távozzék Kalinák a koalícióból. A kabinet három tagú: Fico kormányfő Smer pártja, a Híd és a Szlovák Nemzeti Párt alkotja.

Kalinák személyével szemben már korábban megfogalmazódtak különböző, korrupciógyanút ébresztő állítások, de Fico mindeddig ragaszkodott hozzá.

Rögtön a Kuciak-gyilkosság után lemondott ugyan Marek Madaric, a kulturális tárca vezetője arra hivatkozva, hogy emberileg nem tud beletörődni egy újságíró megölésébe, ám a történtek miatti társadalmi felháborodás nem csitult, és az utóbbi napokban már az egész kormány távozásának a követelésébe csapott át. Múlt pénteken tízezrek követelték ezt Szlovákia-szerte tartott tüntetéseken.

A szűk alkotmányos jogkörrel rendelkező Andrej Kiska államfő is nyíltan szembefordult Ficóval: úgy nyilatkozott a minap, hogy vagy „mélyrehatóan” átalakítják a szlovák kormányt, vagy előre hozott választásokat kellene kiírni.

A kormányfő ezt kerek perec visszautasította. Most azonban a Smer vezetése a jelek szerint úgy döntött, hogy inkább beáldozza Kalinákot, hátha így lecsillapítható az országos elégedetlenség. Egyelőre azonban nem világos, hogy a belügyminiszter lemondása nyomán megnyugodnak-e a kedélyek Szlovákiában.

Maga Fico sajtónyilatkozatot tett közzé, és abban azt írta: távozásával Kalinák elősegítette annak az esélyét, „hogy megmaradhasson a demokrácia, és folytatni lehessen a pozitív politizálást az emberek javára”. A miniszterelnök leszögezte: Kalinák távozása semmiképpen sem azt jelenti, hogy ő vagy a rendőrség megbukott volna a kettős gyilkosság kivizsgálása során, amelyet továbbra is prioritásként kezelnek.

A pozsonyi törvényhozás két legerősebb ellenzéki pártja, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS), illetve az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) nevet viselő csoportosulás egyaránt üdvözölte Kalinák távozását, de hozzátették azt is, hogy azt nem tartják elégségesnek, továbbra is az egész kormány távozását akarják.

Keményen beolvasott Orbán Viktor miniszterelnöknek a szlovákiai magyar politológus, Petőcz Kálmán. Kifejtette, Magyarországon választást lehet nyerni a sorosozással, de Szlovákiában nem. Hozzátette, hogy Orbán Viktor megsértett minden becsületes szlovák állampolgárt, aki igazságos jogállamban, félelem nélkül akar élni.

"Ne avatkozzon bele Szlovákia belügyeibe, főleg ne olyan buta és szerencsétlen módon, ahogyan azt a napokban tette" – írta bejegyzésében Orbán Viktornak a szlovákiai magyar diplomata, politológus. A magyar kormányfő múlt héten úgy fogalmazott, Soros Györgyöt gyanítja a szlovák kormány megbuktatására tett kísérlet mögött.

