Brazil Bányász, római parti

A Sahtyor története során egyszer, pont az AS Roma ellen tudott bejutni a legjobb nyolc közé a labdarúgó Bajnokok Ligájában.

A labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő legegzotikusabb csapata a Sahtyor Donyeck, amely egymagában képviseli a hajdani keleti blokkot a túlnyomórészt nyugati körben. A különlegesség mindenekelőtt abból fakad, hogy e klub a huszonegyedik században brazil kolóniát teremtett berkein belül, noha kevéssé valószínű, hogy a dél-amerikai ország megannyi jó nevű futballistája ukrajnai kihelyezésről álmodott. Ám amióta az utóbb marseille-i Brandaót (2002-ben) leszerződtette a Sahtyor, a brazil Serie A-ból sorra érkeznek a játékosok Donyeckbe.

Az utóbbi évek gyakorlata az, hogy egyszerre kilenc-tíz brazil légióst is tart a klub. Főként középpályásokat, csatárokat és szélső hátvédeket, azaz támadó labdarúgókat, mert Brazíliában a szélső bekkek hátra nem is néznek, csak mennek előre... Az igazolási rutin kialakulásában csekély szerepe volt a Sahtyor bányász múltjának, bár a tulajdonos Rinat Ahmetov édesapja ugyanúgy szénbányászként dolgozott, akár az élmunkás Alekszej Sztahanov, aki annak idején a Donyec-medencében állította fel ember feletti, nyilván csak propagandisztikus termelési rekordjait. A gazda vagyonát 31 milliárd dollárra becsülik, ebből már lehet tervezni, sőt ülhet a padon néhány olyan brazil, akinek szép jövőt jósoltak hazájában. A jelenlegi keretben cserember például Dentinho és Wellington Nem, jóllehet előbbi a Corinthiansban, utóbbi a Fluminensében rendszeresen felhívta magára a figyelmet.

A pályára kivonulók között általában öt brazil van. Fred és Taison reménykedhet abban, hogy utazhat a világbajnokságra, Ismaily, Bernard és Marlos nem. Szegény Bernard megjárta... Az előző vb elődöntőjében Luiz Felipe Scolari beállította a negyeddöntőben megsérült Neymar helyett, és a brazilok hetet kaptak Belo Horizonte városában a németektől. A szélső ezzel „elásta magát”, Marlos pedig felhagyott a brazil meghívó reményével, és felvette az ukrán állampolgárságot, már játszott is a kelet-európai ország nemzeti együttesében. Ő a második ukrán válogatott brazil Edmar után, aki szimferopoli lányt vett feleségül, és Tatjana Halovszka nyomán Edmar Halovszkij de Lacerdának hívják. Taison szintén gondolkodott a honosítási ajánlaton, de Tite szövetségi kapitány 2016-ban arról értesítette, hogy szívesen látja őt a selecao keretében, így a donyecki csapatkapitány letett a marlosi út követéséről.

A Sahtyor ma este Rómában lép fel, 2-1-es előnyről kezdi a visszavágót. Az argentin Ferreyra akciógólja, valamint a 2015-ös Copa Americán doppingügybe keveredett, rövid időre el is meszelt Fred remekbe szabott, a felső lécről becsapódó szabadrúgása szavatolta az első mérkőzés ukrajnai győzelmét, és Fonseca tréner joggal említette: „Hogy nem nyertünk nagyobb különbséggel, az legfőképpen Allison briliáns produkciójának tulajdonítható.” Amúgy a római háló őre is brazil, ő a dél-amerikai válogatott első számú kapusa. Az Örök Város brazil kontingense persze nem kelt feltűnést, ellentétben a donyecki forgataggal. A visszavágó szempontjából elgondolkodtató, hogy a legalább a BL-csoportkörig tizenkétszer eljutó Sahtyor csak egyszer volt negyeddöntős a legfontosabb európai klubtornán; akkor (2011-ben), amikor a legjobb tizenhat között az AS Romával találkozott. Hét éve kettős győzelemmel (3-2, 3-0) ment tovább az ukrajnai együttes, amelynek hat gólja közül ötöt brazil játékos – Jadson, Douglas Costa, Luiz Adriano, Willian, Eduardo – szerzett. Pedig az olasz csapat sem volt piskóta (többek között három brazillal, Donival, Juannal, Taddeijel). A kezdő tizenegy így festett: Doni – Burdisso, Mexes, Juan, Riise – Taddei, Pizarro, De Rossi, Perrotta – Vucsinics, Borriello. De csak a papíron mutatott jól...

Most az Allison – Florenzi, Manolasz, Fazio vagy Juan Jesus, Kolarov – Strootman, De Rossi, Nainggolan – Cengiz Ünder, Dzeko, Perotti összetételű együttes várja a Sahtyort, és Rómában sok mindent szeretnének, csak azt nem, hogy bányásznap legyen március 13-án.

Attól még minden olasz köszönhet így: jó szerencsét!

BL-program - Nyolcaddöntők, visszavágók:

Kedd:

Manchester United-Sevilla 20:45 (első mérkőzés:0-0, Tv: M4 Sport)

AS Roma-Sahtyor Donyeck 20:45 (1-2, Tv: Sport1)

Szerda:

Besiktas-Bayern München 18:00 (0-5, Tv: Sport1)

FC Barcelona-Chelsea 20:45 (1-1, Tv: M4 Sport)

Hegyi Iván írása a Népszavának