Bánhidi Bence: bárki ellen képesek lehetünk győzni

A MOL-Pick Szeged kézilabdázói számára sokkal többet jelent a megszerzett két pontnál a Telekom Veszprém vendégeként elért bajnoki győzelem.

Hullámvasút.

Sokszor és sokan használták a fenti jelzőt a szegedi együttes idényével kapcsolatban, ám a mostani szezonnak még csak most jön a java: a K&H Bank Liga 20. fordulójának szombati szuperrangadóján az örök rivális új otthonában, a 2008-ban átadott Veszprém Arénában először nyerő (32-31) Szeged a bajnoki döntő visszavágója miatt (melyet az alapszakaszgyőztes, jelen esetben várhatóan a címvédő Veszprém csarnokában rendeznek – a szerk.) például még szinte bizonyosan visszatér egyszer Veszprémbe. Nem mellékesen Juan Carlos Pastor vezetőedző csapata a következő két hét során lejátssza Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős párharcát is a német THW Kiel ellen, azaz a folytatásban már komoly tétre megy a játék.

"Nagy önbizalmat ad majd nekünk a Veszprém legyőzése a továbbiakra. Mondhatni a legjobbkor jött ez a siker, hiszen valóban most jönnek majd azok a mérkőzések, amelyek meghatározzák a szezonunk alakulását" - nyilatkozta lapunknak a szegediek magyar válogatott kézilabdázója, Bánhidi Bence. – Nagyon nagy dolgot vittünk véghez szombaton, szerintem senki sem fogja elfelejteni ezt a győzelmet. Rengeteget dolgoztunk azért, hogy nyerni tudjunk Veszprémben, a legfontosabb viszont, hogy hittünk abban, meg tudjuk csinálni. Bizonyítottuk: ami az ősszel történt, kisiklás volt, a Veszprémben látott a csapat igazi arca – jelentette ki a 23 éves beálló.

Pedig ki ne emlékezne arra, amire Bánhidi is utalt: éppen a két magyar BL-résztvevő tavaly októberi, Szegeden lejátszott, a házigazda váratlanul súlyos, 30-21-es vereségével végződő rangadó után kapcsolt lejtmenetbe a Szeged. A csapat karácsony előtt pár nappal egy tatabányai vereség, valamint a Gyöngyös és a Budakalász elleni pontvesztés után fogadta a Csurgót, a mérkőzést megelőzően pedig többen már az együttest 2013 óta felkészítő spanyol tréner menesztését követelték. Juan Carlos Pastort végül a klubelnök, Csányi Sándor személyesen fogadta Budapesten a találkozó délelőttjén, s erősítette meg pozíciójában.

Az új esztendő aztán elhozta a megújulást, a MOL-Pick ugyanis a veszprémi sikere előtt a BL-ben is bravúrgyőzelmeket aratott: idegenben a Löwen ellen jött ki jól a lépés, hazai pályán a PPD Zagreb ellenében, de a gárda helytállt a kiváló erőkből álló Vardar Szkopje és a Barcelona vendégeként is. De vajon mi történt, ami miatt nagyot fordult a világ a Szegeddel?

"Ahogy sorra jöttek a győztes mérkőzések, lassan mindenki túl tudott lépni a negatív szérián, minden győztes meccsből erőt tudtunk meríteni, úgy érzem, ennek köszönhetően sokkal inkább összekovácsolódtunk. Nyugodtabb légkör jellemzi most a csapatot, mint korábban" – árulta el Bánhidi, aki hozzátette: az idény elején megfogalmazott célok megvalósításáért keményen dolgoznak, s kitartanak a kitűzések mellett. - Szeretnénk minél tovább menetelni a BL-ben, a bajnoki idény végét pedig a Veszprém újabb legyőzésével aranyoznánk be. Szombaton megmutattuk, hogy bárki ellen képesek lehetünk győzni, akár a világ legjobbjaival is felvesszük a versenyt – mondta el a kézilabdázó.

A BL nyolcaddöntőjét március 21-én, Németországban kezdi a Szeged. Nem kérdés: a veszprémi siker után reménykeltőbb előjelekkel.

Mindenki egyért Hétfőn a klub honlapján köszönte meg a riválisok segítségét a MOL-Pick Szeged, amely a szerdai bajnoki ellenfél, a Ferencváros és a Budakalász sportszerűségének köszönhetően - a Kiel elleni BL-csatára való tekintettel - módosíthatta bajnoki programját. Mindkét csapat (akárcsak korábban mások is) első szóra segített – emelték ki a szegediek köszönetnyilvánításukban.

Hatos Szabolcs