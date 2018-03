Több a kamupárt, ahol esélyes az ellenzék

Péntek éjfélig kellett döntenie az egyéni választókerületi bizottságoknak a jelöltek nyilvántartásba vételéről, ekkor derült ki, egyes körzetekben hány jelöltre voksolhatnak április 8-án a választók. A szakértők szerint azokban a körzetekben lesz több jelölt, ahol kormánypárti szempontból kétséges a Fidesz-KDNP-s jelölt győzelme.

A billegő választókerületekben jóval több választási kispárt, vagy ahogyan jellemzően nevezik őket, kamupárt képviselője száll versenybe, sokak szerint azzal a céllal, hogy megosszák az ellenzéki voksokat. Persze az ellenzék is összekuszálhatja magának a helyzetet: a fővárosi 1. választókerületben például a kormánypárti Hollik István azért állhat nyerésre, mert az ellenzék össztámogatottsága ugyan csaknem 20 százalékkal nagyobb – mint ahogyan a Közös Ország Mozgalom Indexen megjelent felmérése is mutatja -, csak éppen öt képviselő között oszlik el nagyjából arányosan.

A Dunántúlon több olyan választókerület is akad, ahol az ellenzék győzelmi esélyekkel várhatja a parlamenti választást. A somogyi 3. választókerületben a kormánypárti Móring József Attilával szemben a vízilabdázó olimpiai bajnok, jobbikos Steinmetz Ádám indul a legnagyobb eséllyel, s az ismert pártok jelöltjei mellett féltucat törpepárti is felkerül a szavazólapokra. A somogyi 4. körzetben a Fidesz-KDNP-s Witzmann Mihály legesélyesebb kihívója az MSZP-Párbeszéd színeiben induló Magyar György lehet, s lehet, nem véletlen, hogy kilenc kamupárti jelöltnek sikerült összegyűjtenie az induláshoz szükséges 500 ajánlást. Kaposváron nyolc törpepárti és három független jelölt aprózhatja az ellenzéki voksokat, megkönnyítve a kormánypárti Gelencsér Attila helyzetét, míg a somogyi 2-es körzetben a Fidesz-KDNP legfőbb kihívójaként számon tartott jobbikos Ander Balázsnak 15 választási kispárt képviselőjével is meg kell mérkőznie.

Nagykanizsán is a jobbikos jelölt, Zakó László tűnik a kormánypárti Cseresnyés Péter legnagyobb vetélytársának, itt kilenc kamupárti indulását engedélyezte a választási bizottság, Szigetváron pedig az MSZP-Párbeszéd színeiben induló helyi polgármester, Vass Péter esélyeit csökkentheti a Fidesz-KDNP-s Nagy Csabával szemben a 13 törpepárti és egy független jelölt. Veszprémben a legutóbbi időközi voksoláson a független Kész Zoltán legyőzte kormánypárti riválisát, ellene hét kamupárti jelölt is csatasorba áll, Tapolcán a szintén időközin nyertes, jobbikos Rig Zoltán lehetséges voksaira 13 törpepárti képviselő-jelölt vadászhat.

Tobzódnak a kamupártok az észak-magyarországi billegő körzetekben is. Ez különösen Miskolcon szembetűnő, ahol 2014-ben néhány száz szavazattal győzte le fideszes ellenfelét a szocialista Varga László: ebben a körzetben 21 kamupárt jelöltje indult volna, nyolcnak a nyilvántartásba vételét azonban végül elutasította a választási bizottság. Hasonló a helyzet a másik miskolci körzetben, ahol a fideszes Csöbör Katalinnak egyelőre két erős kihívója van az ellenzéki oldalon: a DK-s Debreczeni József és a Jobbik szóvivője, Jakab Péter. Itt eredetileg huszonnégy nevenincs pártocska jelentkezett be, s tizenhatot jogerősen nyilvántartásba vettek. Emlékezetes, hogy Orbán Viktor titokzatos kampánylátogatásainak egyik első úti célja Miskolc volt, itt kellett leginkább "rásegíteni" a kormánypárti jelöltekre. Hasonló helyzetben van a Fidesz-elnök által szintén vizittel megtámogatott egri körzet is, ahol Nyitrai ("téged nehezebb eladni, mint egy mosógépet") Zsolt egyedüli erős kihívója a jobbikos Mirkóczki Ádám. Ebben a körzetben úgy tűnik, végül kissé erőtlenre sikerült a kamupártok toborzója: 15 ilyen jellegű indulóból "csak" hatot vettek nyilvántartásba. Gyöngyösön - ahol az MSZP-s Hiesz György visszalépése után Vona Gábor Jobbik-elnök maradt a fideszes Horváth László egyedüli ellenfele, eredetileg 29 kamupárt jelöltje bomlasztotta volna az erőviszonyokat, közülük végül tizenegyet nyilvántartásba is vettek.

A választási kispártok jelöltjei közül tehát sokan nem tudták átvinni a nem túl magas, mindössze 500 ajánlást jelentő lécet, mások pedig törvénytelen, külső segítséget vettek igénybe: Zuglóban a Gyurcsány-kormány korábbi minisztere, az ezúttal a Lendülettel Magyarországért színeiben próbálkozó Lévai Katalin ajánlásairól derült ki, hogy egyértelműen csalással gyűlt össze a szükséges mennyiség, s hasonló a gyanú a XV. kerületi lendületes jelölt, Móricz Eszter kapcsán is. Információink szerint pártjuk kaposvári jelöltjének is kormánypárti segítséggel jött össze a szükséges ajánlás - még fideszes városházi politikus is gyűjtött neki…

A választási bizottságoknál azonban ezek a visszásságok nem derülnek ki, hiszen a grémiumoknak nincs lehetősége megvizsgálni az ajánlások valódiságát.

- Mi csak azt tudjuk ellenőrizni, hogy az ajánlást tevő szerepel-e a választói névjegyzékben, s hogy valós adatait adta-e meg a gyűjtőíveken – tájékoztatott Csillag Gábor, a somogyi 1-es választókerületi választási bizottság vezetője. – Csak úgy pattanhat ki, hogy másolt adatokról van szó, vagyis a jelölt csalt, ha az ajánlást tevők kikérik, mely ajánlóíveken szerepelnek. Amúgy nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel, Kaposváron az elmúlt napokban százas nagyságrendben kérték ki adataikat a választók.

A Political Capital és a Transparency International Magyarország számításai szerint a parlamenti választáson 7-8 milliárd forint kerülhet olyan pártokhoz, amelyek vélhetően nem a választók, hanem az állami költségvetés támogatására hajtanak.

Negyedáron bérelt irodát Kaposváron a Fidesz Jóval a piaci ár alatt bérelhet önkormányzati ingatlant a kaposvári Fidesz az Együtt szerint: a párt hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján Kerepesi Tibor, az Együtt kaposvári képviselő-jelöltje arról számolt be, hogy február elsejétől a helyi Fidesz bruttó 50 ezer forintért, négyzetméterenként 267 forintért kapott bérbe a várostól egy 167 kvadrátos irodát. - Eredendően nettó 170 ezer forintért hirdette meg az önkormányzat a helyiséget, de nem akadt jelentkező – mondta Kerepesi Tibor. – Ezután érkezett a Fidesz ajánlata, melyre rábólintott a közgyűlés. Kaposváron jelenleg havi 950-3300 forintos négyzetméteráron hirdetnek piaci alapon irodákat, vagyis a nagyobbik kormánypárt cirka 75 százalékos kedvezménnyel jutott a helyiséghez, ami szerintünk kimeríti a tiltott pártfinanszírozás fogalmát, ezért bejelentést tettünk az Állami Számvevőszéknél. A szervezet ilyen hivatkozással tavaly ősszel ugyanis szinte minden ellenzéki pártot megbírságolt, így remélhetőleg ezúttal is hasonlóképpen szigorú lesz. Emellett kedden a rendőrségnél is feljelentést teszünk az önkormányzattal szemben hűtlen kezelés miatt.

Doros Judit, Vas András