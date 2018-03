Semjént nem zavarják az erősödő korrupciós vádak, sőt...

Egy közpénzekkel kitömött vállalkozó fizethette Semjén Zsolt milliókba kerülő svéd luxus vadásztúráit. A miniszterelnök-helyettes magyarázkodásai egyre több sebből véreznek.

A vele szemben felhozott korrupciós vádak megválaszolása helyett már inkább csak Amerikába menne vadászni Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettesről a Magyar Nemzet írta meg, hogy egy állami közmegrendelésekből busásan részesülő vállalkozó, Farkas József fizette ki az éveken át eltitkolt svéd luxus vadásztúráit. Semjént viszont nem hozták zavarba az erősödő korrupciós vádak: hétfő délután érdemi válasz helyett már csak egy videót tett fel a Facebook-oldalára, amelyen a Parlamentben fogadta az éppen itt járó Paul Babaz-t, a Safari Club International (SCI) vadászati világ-és lobbiszervezet elnökét, aki amellett, hogy méltatta Semjént a „nagy vadászt és természetbarátot” meghívta magához vadászni az Egyesült Államokba, amit Semjén egy mosolygós jellel kommentált.

Pedig csöppet sem könnyed a vád: a napilap szerint Semjén 2012 óta jár ki titokban Svédországba vadászni jávor-és rénszarvasra, siketfajdra és az alkalmanként 4-5 millióba kerülő kiruccanások árát a kiadóvállalatot és szállodákat üzemeltető Farkas utalta át, akinek a cégei több tucat állami közbeszerzést és 530 millió forintnyi európai és állami támogatást kaptak meg. A vállalkozó egyik ügylete már korábban reflektorfénybe került: Hadházy Ákos 2015-ben derítette ki róla, hogy egy hozzá köthető kiadó 25 millió forintot kapott uniós pénzből egy nyúltenyésztésről és kerttervezésről szóló kísérleti tananyag megírására, ám a kiadó megspórolta a munkát és egy amerikai egyetem kiadványát fordította le magyarra.

A lap most egy újabb fényképet is közöl, ahol két, frissen elejtett siketfajd mögött pózoló Semjén mellett Farkas József áll. Kinti vadászati prospektusokból tudni lehet, hogy a siketfajd vadászatért is 1700-2300 euró közötti összeget kell leszurkolni, két madár kilövése összesen bőven több, mint egymillió forintba kerül. Semjén ismert jövedelme viszont havonta csak 1,1 millió forint. Az ügyben a Jobbik feljelentést tett hivatali vesztegetésért, illetve vagyonbevallási eljárást kezdeményezett a KDNP-elnök Semjénnel szemben.

Korábban Semjén azzal próbálta kimagyarázni a bérelt helikopteres svéd vadászatáról készült fotókat, hogy ő csak a rokonait látogatta meg Svédországban, ő maga nem vadászott, az óránként százezrekért bérelt helikopterre pedig csak az elejtett vad elszállítása miatt volt szükség. Azonban Semjén magyarázkodása számos ponton sántít. Török Zoltán, Svédországban élő és a területet jól ismerő természetfilmes is leszögezte egy Facebook-bejegyzésében: a térség vadászainak nincs szükségük méregdrága helikopterre, jellemzően quaddal szállítják el a kilőtt vadat. Azt is megírtuk, hogy a fotókon Semjén – aki az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke is - egyértelműen úgy pózol a lelőtt vad mögött, ami a vadászetikett szerint csak a vadat kilövőnek dukál. Továbbá beazonosítottuk a Semjén mögött látható légi járművet és így a vélhető vadászat helyét is, ami bő 700 kilométerre fekszik a svéd fővárostól, azaz ha családlátogatáson volt Semjén, akkor igencsak nagy kitérőt tett.

Ami lemondással jár Tavaly szeptember 29-én lemondott tisztségéről Thomas Edmund Price amerikai egészségügyi miniszter, miután kiderült, hogy 26 alkalommal összesen 400 ezer dollárt költött el az adófizetők pénzéből magánrepülőgépek használatára. Emellett katonai gépeket is előszeretettel igénybe vett utazásaihoz. Ugyancsak tavaly, június 20-án volt kénytelen távozni Sylvie Goulard francia védelmi miniszter, mert vizsgálat indult pártja ellen, európai parlamenti pénzekkel való visszaélés gyanújával. Alig egy hónapig látta el miniszteri teendőit. Néhány nappal korábban Emmanuel Macron köztársasági elnök másik kormánytagja, Richard Ferrand területfejlesztési miniszter mondott le, nepotizmus és pénzügyi szabálytalanságok ügyében ellene indult vizsgálat miatt. Ausztrália legnépesebb államának, Új-Dél-Walesnek a miniszterelnöke 2014. április 16-án távozott hivatalából, miután elmulasztotta bejelenteni, hogy 2800 amerikai dollár értékben bort kapott ajándékba egy Nick Di Girolamo nevű üzletembertől. Liam Fox brit védelmi miniszter 2011. október 14-én nyújtotta be lemondását, Adam Werrity skót üzletemberrel fenntartott, tisztázatlan jellegű viszonya miatt. Üzlettársak voltak az egészségügyi szolgáltató szektorban. Werrity sok külföldi útjára elkísérte Foxot tanácsadói minőségében, és a miniszter kinevezte őt egy atlantista elemző műhely vezetőjévé. Fox egyébként ma újra kormánytag, a külkereskedelmi tárcát irányítja. David Laws brit pénzügyminiszter 2010-ben adta fel rekordrövidségű, mindössze 18 napos miniszterségét. A sajtó kiderítette róla, hogy képviselőként egy második, titkos partnere által tulajdonolt lakás után is igénybe vett jogellenesen költségtérítést. És végül ismét Ausztrália. Joel Fitzgibbon a canberrai szövetségi kormány védelmi minisztere 2009. június 4-én volt kénytelen megválni posztjától, miután elismerte: elmulasztotta annak bejelentését, hogy eltöltött egy éjszakát egy 450 dolláros hotelben, és a számlát egy olyan egészségügyi alapítvány fizette, amelyet saját testvére irányított. Ausztráliában a 300 dollár fölötti ajándék bejelentésköteles. A miniszternek nem ez volt az első kisiklása: nem sokkal korábban azt sem vallotta be, hogy egy ausztrál-kínai üzletasszony, bizonyos Helen Liu kínai utazásra fizette őt be, sőt, öltönyt is ajándékozott neki.

Batka Zoltán