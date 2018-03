Zárt ajtókat dönget az LMP

A Jobbik szerint a Fidesz járna jól, ha visszaléptetne jelölteket a baloldal javára. Az LMP húzása az MSZP-nek és a DK-nak sem tetszik.

A változás, az ország sorsa az emberek kezében van. A magyarok pontosan látják ezen a választáson is, ki kínál valódi változást, és ki az, aki már lemondott az ország megváltoztatásáról és csak helyezkedik. Minden pártnak át kell ezt gondolnia, így az LMP-nek is – mondta lapunknak Kunhalmi Ágnes, az MSZP fővárosi elnöke.

A hétvégén kiderült, hogy az LMP csak abban az esetben hajlandó megfontolni visszaléptetést más pártok jelöltjei javára, ha az adott választókerületekben a 106 jelöltet állító ellenzéki pártok és pártszövetségek mindegyike, az MSZP-Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció és a Jobbik megegyezésre jut. Az LMP politikai tanácsának erről szóló állásfoglalásáról az atv.hu számolt be.

Az LMP március 19-ig mindent megtesz a tárgyalások létrejöttének érdekében, ezt követően viszont a tárgyalásokat lezártnak tekinti. Ha a többi ellenzéki párt kinyilvánítja megegyezési szándékát, akkor az LMP rendkívüli kongresszust hív össze, hogy döntsön a választási együttműködésről. (Szerettük volna megszólaltatni Ungár Pétert, az LMP elnökségi tagját, de ő nem reagált megkeresésünkre.)

Azoknak mindenképp meg kellene tudniuk egyezni, akik nagyjából ugyanazt gondolják a világról – mondta Kunhalmi Ágnes. Az LMP hétvégi állásfoglalását azért is meglepőnek tartja, mert a baloldal éppen tárgyalásban van arról, hogy visszalép Szél Bernadett LMP-s miniszerelnök-jelölt és Hadházy Ákos társelnök javára. Kunhalmi nem adta fel, hogy létrejön a megállapodás. Ha az LMP öt-hat fővárosi körzetben segít a baloldalnak, akkor Budapestről ki lehet söpörni a Fideszt – ismételte meg korábbi kijelentését.

A Jobbikkal való választási együttműködést Kunhalmi Ágnes nemcsak erkölcsi és világnézeti okokból utasítja el, ennek praktikus, taktikai megfontolásból sem lenne értelme. A Fidesz és a Jobbik egy tőről fakad, minden Jobbikra adott szavazat elvész a kormányváltás szempontjából, simán együttműködnének a Fidesszel is – állapította meg az MSZP-s politikus.

Bárkivel, így a Jobbikkal is leülne tárgyalni viszont az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. Karácsony Gergely szerint a kampányfinisben már mindent érdemes megtenni azért, hogy beszélgessenek, de a Jobbik minden csatornán azt kommunikálja, hogy szóba se áll velük. Karácsony erről az MSZP Facebook-oldalán közvetített online fogadóóráján beszélt. Az emberek – mondta – a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás eredménye után teljes joggal azt várják, hogy az ellenzéki pártok képesek legyenek megállapodni, és ha ez nem sikerül, „elverik a port” azon, aki erre képtelennek tűnik.

A Jobbik a legnépszerűbb ellenzéki párt, amely mind a 106 választókerületben indít jelöltet, és egyiküknek sem tervezzük a visszaléptetését – ezt Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója és kampányfőnöke nyilatkozta a Népszavának. A jobbikos jelölt visszalépése szerinte sehol sem segítené a kormányváltást. Szavazótáboruk egy része ugyanis jobboldali értékrendű ember, jó részük a jobbikos jelölt visszalépése után nem az állva maradt ellenzéki jelöltre, hanem a fideszes jelöltre szavazna.

Így a kormányváltás ügyét is az szolgálja a legjobban, ha mind a 106 választókerületben állva maradnak a jobbikos jelöltek. Emiatt is, és a köztünk lévő értékrendbeli és programbeli különbözőségek miatt sem lehetséges az MSZP-vel tárgyalásokba kezdeni, de az LMP-vel és a Momentummal való érdemi párbeszédre továbbra is nyitottak vagyunk – tette hozzá Szabó Gábor.

Amit most az LMP csinál, azzal csak a Fidesz hatalmon maradását szolgálja – mondta Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció szóvivője. A Jobbikkal a DK továbbra sem hajlandó semmiféle visszaléptetésről tárgyalni, a demokratikus pártoknak azonban (tehát az MSZP-Párbeszédnek, az LMP-nek és DK-nak) mindenképpen meg kellene állapodniuk a közösen indított egyéni jelöltekről. Gréczy hangsúlyozta: akár az utolsó pillanatban is meg lehet egyezni, a visszaléptetett jelölt nevét ilyenkor áthúzzák a szavazólapon.

Czene Gábor