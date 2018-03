Elutasították a Kósa Lajos kampányvideója miatti kifogást

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) hétfőn elutasította a Kósa Lajos Fidesz-KDNP-s képviselőjelölt kampányvideója miatt benyújtott kifogást - írja az MTI.

A Momentum Mozgalom azért nyújtott be kifogást a bizottsághoz, mert Kósa Lajos kampányvideójában több aláírásgyűjtési jelenet látható, ám a jelölt - a látszattal ellentétben - nem a jelöltséghez szükséges ajánlásokat gyűjti. A Fidesz támogató ívét íratja alá emberekkel, és arra is felhívja az egyik választópolgár figyelmét, hogy az életkorát is írja oda.

A Momentum szerint ez megtévesztő, a választópolgárokat elbizonytalanítja, sérti a tisztességes választás, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.

Az NVB a kifogást egyhangú döntéssel elutasította. Arra hivatkoztak: nem vitatható, hogy a felvétel bizonyos részén a tárca nélküli miniszter valóban ajánlóívről beszél, de a videó egészének megtekintéséből egyértelmű, hogy támogatói aláírásgyűjtői ívre kéri az aláírásokat, és a felvétel végén külön is hangsúlyozza, hogy támogatókat gyűjtenek. Mindezeken túl Kósa Lajos a videót március 4-én tette közzé, akkor, amikor már 12 napja leadta ajánlásait a választási irodának.

Az NVB szerint jogsértő viszont az a plakát, amely - a készítő, illetve a készíttető feltüntetése nélkül - azt állította, hogy az Együtt V. kerületi jelöltje, Szabó Szabolcs és az ellenzéki pártok 15 ezer bevándorlót akarnak beköltöztetni. A kifogást első fokon az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasította, az NVB azonban 3-3 szavazattal, az elnök Patyi András döntő voksával megállapította, hogy a plakát azonosító nélküli kihelyezése jogszabálysértő volt.

Az NVB határozatai nem jogerősek, három napon belül lehet jogorvoslatot benyújtani ellenük a Kúriához.