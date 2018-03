Hidegfront hoz esőt

Keddre egy hidegfront érkezik, melynek következtében a változóan felhős-napos időben többfelé előfordulhatnak futó záporok, délnyugaton, valamint a Tiszántúlon zivatarok is, egy-egy zivatart akár jégeső is kísérhet. Az ország északi felén megélénkül az északnyugati szél. Hajnalban 2-8 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön foltokban pára, köd is kialakulhat, majd délután 13-17 fokot mérhetünk.